Украина предложила ЕС совместный Drone Deal для защиты неба

Украина заинтересована в заключении Drone Deal с Европейским Союзом и готова присоединиться к защите европейского неба собственными дронами и технологиями. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Брюссель, передает УНН.

По словам главы МИД, Украина рассматривает сотрудничество с ЕС в сфере беспилотных технологий как одно из ключевых направлений оборонного партнерства.

Украина заинтересована заключить Drone Deal с ЕС. Мы готовы также вносить вклад в защиту неба ЕС нашими дронами и технологиями - подчеркнул Сибига.

Министр также заявил о необходимости усиления оборонного взаимодействия между Украиной и Европейским Союзом, в частности в рамках программ SAFE и EDIP.

На этом фоне в ЕС продолжается формирование совместных инициатив в сфере беспилотников. В частности, 5 мая Еврокомиссия объявила о запуске отбора учредителей альянса EU-Ukraine Drone Alliance, который должен объединить украинские и европейские компании и разработчиков в сфере дроновых технологий.

Кроме того, в Европейском Союзе обсуждают возможность финансирования закупок украинских беспилотников в рамках новых оборонных программ. По данным европейских медиа, один из пакетов поддержки может предусматривать миллиардные инвестиции в производство украинских дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что уже 20 государств работают с Украиной над отдельными Drone Deals. По его словам, часть таких соглашений находится на этапе подготовки к подписанию.