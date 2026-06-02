На Закарпатье разворовали более 100 млн грн на строительстве защиты для подстанции, чиновник получил подозрение - Генпрокурор
Киев • УНН
На Закарпатье чиновник допустил растрату 104,9 млн грн на защите энергообъекта. Он согласовывал закупку материалов по ценам, завышенным в пять раз.
104 миллиона гривен на защите энергетики. Именно столько государство потеряло из-за завышенных цен при строительстве защиты критической инфраструктуры на Закарпатье, подозрение получил чиновник. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
По словам Генпрокурора, во время войны каждый объект энергетики имеет особую ценность. Это не просто бетон, металл или строительные работы. Это защита людей, стабильность энергосистемы и безопасность страны. Но даже в таких условиях находятся те, кто видит в государственных проектах не ответственность, а возможность заработать.
Разоблачена растрата бюджетных средств при строительстве инженерно-технической защиты электрической подстанции на Закарпатье, которая относится к объектам критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора
По данным следствия, бывший руководитель Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области согласовывал и подписывал документы с существенно завышенными ценами на строительные материалы.
Один из примеров – специальные буровые инструменты для выполнения работ. В документах их стоимость превышала рыночную более чем в пять раз. И это не единичный случай. Экспертизы подтвердили убытки государству на более чем 104,9 млн грн.
Во время обысков обнаружены документы с реальными коммерческими предложениями от поставщиков, которые свидетельствуют, что чиновник знал фактическую стоимость материалов. То есть речь не об ошибке в расчетах или халатности. Речь о сознательном выборе в пользу завышенных цен за счет государства
Чиновнику, по словам Генпрокурора, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Отдельно хочу подчеркнуть: хищение средств, выделенных на защиту критической инфраструктуры в условиях войны – это не просто коррупция. Это удар по устойчивости государства. Следствие продолжается. Устанавливаем всех причастных к схеме и роль каждого. Работаем дальше
