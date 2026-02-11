$43.030.02
ukenru
06:59 • 5114 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 20874 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 23928 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 22700 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 25594 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 22052 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 18043 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 21408 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 26709 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 17065 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпитале

Киев • УНН

 • 318 просмотра

В главном военном госпитале выявили схему фиктивного трудоустройства, где присвоено около 2,6 млн грн. Организатор схемы снимал средства с карточек фиктивно трудоустроенных лиц.

"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпитале

В Главном военном клиническом госпитале разоблачена и пресечена схема фиктивного трудоустройства, по которой, как было подтверждено, присвоено около 2,6 млн грн, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, обнародовав зафиксированные разговоры, пишет УНН.

"Главный военный клинический госпиталь" - место, где ежедневно медики работают на пределе возможностей. Это медицинский тыл страны, где критическое состояние пациентов и перегрузка врачей - обычное дело. Именно поэтому особенно циничной является схема, разоблаченная и пресеченная Офисом Генерального прокурора совместно с СБУ. Следствием установлено: начальник отдела организации охраны и обороны госпиталя организовал фиктивное трудоустройство лиц, которые лишь формально числились на службе

- сообщил Кравченко в соцсетях.

"Они не выполняли никаких обязанностей, но стабильно получали заработную плату", - отметил он.

По данным Генпрокурора, "наличные средства с их банковских карт, по данным следствия, систематически снимал организатор схемы".

"Это работало через поддельные табели, служебные документы и полную имитацию "присутствия". По сути "мертвые души" на местах медицинских и военных работников, тогда как реальные специалисты работают с перегрузкой и нехваткой людей", - указал Кравченко.

По его словам, "зафиксированные разговоры лишь подчеркивают уровень цинизма".

"Один из фигурантов мечтал по поддельным документам уволиться с военной службы, мол, "ждут в иностранной IT-компании". Другую женщину оформили в главный военный госпиталь исключительно для декрета и стажа, хотя в реальной жизни она работала мастером маникюра и спокойно обсуждала это в разговоре со своей… гадалкой", - рассказал Генпрокурор.

Кравченко подчеркнул: "Принципиально важно понимать: в военное время это не "бытовая коррупция". Фиктивное выведение кадров подрывает способность военно-медицинской системы, демотивирует тех, кто реально спасает жизни, искажает учет личного состава и подрывает доверие к институтам оборонной сферы".

"Подтвержденная сумма присвоенных средств около 2,6 млн гривен. Продолжается досудебное расследование, в рамках которого будет установлена окончательная сумма ущерба", - отметил Генпрокурор.

За присвоение бюджетных средств в особо крупных размерах с использованием служебного положения должностному лицу, по словам Генпрокурора, грозит до 12 лет лишения свободы. Двум его сообщникам инкриминируют уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения.

"Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

"Прокуратура сделает все, чтобы приговор был справедливым": Генпрокурор Кравченко сообщил о передаче в суд дела о присвоении 5,5 млн грн на дронах и РЭБ10.02.26, 14:31

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Банковская карта
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины