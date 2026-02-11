"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпитале

В Главном военном клиническом госпитале разоблачена и пресечена схема фиктивного трудоустройства, по которой, как было подтверждено, присвоено около 2,6 млн грн, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, обнародовав зафиксированные разговоры, пишет УНН.

"Главный военный клинический госпиталь" - место, где ежедневно медики работают на пределе возможностей. Это медицинский тыл страны, где критическое состояние пациентов и перегрузка врачей - обычное дело. Именно поэтому особенно циничной является схема, разоблаченная и пресеченная Офисом Генерального прокурора совместно с СБУ. Следствием установлено: начальник отдела организации охраны и обороны госпиталя организовал фиктивное трудоустройство лиц, которые лишь формально числились на службе - сообщил Кравченко в соцсетях.

"Они не выполняли никаких обязанностей, но стабильно получали заработную плату", - отметил он.

По данным Генпрокурора, "наличные средства с их банковских карт, по данным следствия, систематически снимал организатор схемы".

"Это работало через поддельные табели, служебные документы и полную имитацию "присутствия". По сути "мертвые души" на местах медицинских и военных работников, тогда как реальные специалисты работают с перегрузкой и нехваткой людей", - указал Кравченко.

По его словам, "зафиксированные разговоры лишь подчеркивают уровень цинизма".

"Один из фигурантов мечтал по поддельным документам уволиться с военной службы, мол, "ждут в иностранной IT-компании". Другую женщину оформили в главный военный госпиталь исключительно для декрета и стажа, хотя в реальной жизни она работала мастером маникюра и спокойно обсуждала это в разговоре со своей… гадалкой", - рассказал Генпрокурор.

Кравченко подчеркнул: "Принципиально важно понимать: в военное время это не "бытовая коррупция". Фиктивное выведение кадров подрывает способность военно-медицинской системы, демотивирует тех, кто реально спасает жизни, искажает учет личного состава и подрывает доверие к институтам оборонной сферы".

"Подтвержденная сумма присвоенных средств около 2,6 млн гривен. Продолжается досудебное расследование, в рамках которого будет установлена окончательная сумма ущерба", - отметил Генпрокурор.

За присвоение бюджетных средств в особо крупных размерах с использованием служебного положения должностному лицу, по словам Генпрокурора, грозит до 12 лет лишения свободы. Двум его сообщникам инкриминируют уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения.

"Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

