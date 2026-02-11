$43.030.02
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі

Київ • УНН

 • 570 перегляди

У головному військовому госпіталі виявили схему фіктивного працевлаштування, де привласнено близько 2,6 млн грн. Організатор схеми знімав кошти з карток фіктивно працевлаштованих осіб.

"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі

У Головному військовому клінічному госпіталі викрито і припинено схему з фіктивним працевлаштуванням, на якій, як було підтверджено, привласнено близько 2,6 млн грн, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, оприлюднивши зафіксовані розмови, пише УНН.

"Головний військовий клінічний госпіталь" місце, де щодня медики працюють на межі можливостей. Це медичний тил країни, де критичний стан пацієнтів і перенавантаження лікарів звична справа. Саме тому особливо цинічною є схема, викрита та припинена Офісом Генерального прокурора спільно з СБУ. Слідством встановлено: начальник відділу організації охорони та оборони госпіталю організував фіктивне працевлаштування осіб, які лише формально числилися на службі

- повідомив Кравченко у соцмережах.

"Вони не виконували жодних обов’язків, але стабільно отримували заробітну плату", - зазначив він.

За даними Генпрокурора, "готівкові кошти з їхніх банківських карток, за даними слідства, систематично знімав організатор схеми". 

"Це працювало через підроблені табелі, службові документи та повну імітацію "присутності". По суті "мертві душі" на місцях медичних і військових працівників, тоді як реальні фахівці працюють з перевантаженням і браком людей", - вказав Кравченко.

З його слів, "зафіксовані розмови лише підкреслюють рівень цинізму".

"Один із фігурантів мріяв за підробленими документами звільнитися з військової служби мовляв, "чекають в іноземній IT-компанії". Іншу жінку оформили в головний військовий госпіталь виключно для декрету та стажу, хоча в реальному житті вона працювала майстром манікюру і спокійно обговорювала це у розмові зі своєю… гадалкою", - розповів Генпрокурор.

Кравченко наголосив: "Принципово важливо розуміти: у воєнний час це не "побутова корупція". Фіктивне виведення кадрів підриває спроможність військово-медичної системи, демотивує тих, хто реально рятує життя, спотворює облік особового складу та підриває довіру до інституцій оборонної сфери".

"Підтверджена сума привласнених коштів близько 2,6 млн гривень. Триває досудове розслідування, у межах якого буде встановлена остаточна сума збитків", - зазначив Генпрокурор.

За привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах із використанням службового становища посадовцю, зі слів Генпрокурора, загрожує до 12 років позбавлення волі. Двом його спільникам інкримінують ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану.

"Працюємо далі", - підкреслив Кравченко.

Юлія Шрамко

