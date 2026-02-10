$43.030.02
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 2172 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
09:19 • 10724 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 22737 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 32222 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 29446 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 27044 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 22628 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 19887 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 20298 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
Публікації
Ексклюзиви
"Прокуратура зробить усе, аби вирок був справедливим": Генпрокурор Кравченко повідомив про передачу до суду справи про присвоєння 5,5 млн грн на дронах та РЕБ

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Спеціалізована прокуратура скерувала до суду справу організованої групи, яка привласнила майже 5,5 млн грн. Кошти, виділені Сєвєродонецькою ВЦА, мали піти на закупівлю 150 FPV дронів та 20 станцій РЕБ для військових.

"Прокуратура зробить усе, аби вирок був справедливим": Генпрокурор Кравченко повідомив про передачу до суду справи про присвоєння 5,5 млн грн на дронах та РЕБ

Прокуратура спрямувала до суду справу про привласнення майже 5,5 млн грн, за які мали купити 150 FPV-дронів і 20 станцій РЕБ для військових, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону скерувала до суду обвинувальний акт щодо організованої групи: ці особи привласнили кошти однієї з громад, які мали піти на допомогу військовим

- написав Кравченко.

Деталі

Як розповів Генпрокурор, Сєвєродонецька міська військова адміністрація виділила гроші в межах програми шефської допомоги військовим частинам та правоохоронним органам на 2024 рік.

"Організатор групи, який контролював дев’ять комерційних структур, залучив до схеми керівників підприємств і посадову особу комунального підприємства. Підробивши листи від військових частин вони оформлювали неіснуючі закупівлі і заволоділи коштами громади", - зазначив Генпрокурор.

Зафіксовано два епізоди фейкових закупівель: "договір" на постачання 20 станцій радіоелектронної боротьби на 2,96 млн грн і "договір" на закупівлю 150 FPV-дронів і 3 наземних станцій на 2,574 млн грн. В дійності ж військові частини не зверталися з проханнями про закупівлю та жодного обладнання не отримували. "Виручені" кошти учасники схеми перевели у готівку і розподілили між собою

- повідомив Кравченко.

"Крапку в цій історії поставить суд. І прокуратура зробить усе, аби вирок був справедливим", - наголосив Генпрокурор.

На Тернопільщині затримали працівників пошти, як привласнили дрони для ЗСУ на майже 6 млн гривень11.09.24, 11:54 • 29695 переглядiв

Юлія Шрамко

