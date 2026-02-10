"Прокуратура зробить усе, аби вирок був справедливим": Генпрокурор Кравченко повідомив про передачу до суду справи про присвоєння 5,5 млн грн на дронах та РЕБ

Прокуратура спрямувала до суду справу про привласнення майже 5,5 млн грн, за які мали купити 150 FPV-дронів і 20 станцій РЕБ для військових, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону скерувала до суду обвинувальний акт щодо організованої групи: ці особи привласнили кошти однієї з громад, які мали піти на допомогу військовим

Як розповів Генпрокурор, Сєвєродонецька міська військова адміністрація виділила гроші в межах програми шефської допомоги військовим частинам та правоохоронним органам на 2024 рік.

"Організатор групи, який контролював дев’ять комерційних структур, залучив до схеми керівників підприємств і посадову особу комунального підприємства. Підробивши листи від військових частин вони оформлювали неіснуючі закупівлі і заволоділи коштами громади", - зазначив Генпрокурор.

Зафіксовано два епізоди фейкових закупівель: "договір" на постачання 20 станцій радіоелектронної боротьби на 2,96 млн грн і "договір" на закупівлю 150 FPV-дронів і 3 наземних станцій на 2,574 млн грн. В дійності ж військові частини не зверталися з проханнями про закупівлю та жодного обладнання не отримували. "Виручені" кошти учасники схеми перевели у готівку і розподілили між собою