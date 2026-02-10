"Прокуратура сделает все, чтобы приговор был справедливым": Генпрокурор Кравченко сообщил о передаче в суд дела о присвоении 5,5 млн грн на дронах и РЭБ

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Эксклюзив
12:43 • 10 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 2064 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
09:19 • 10677 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 22694 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 32192 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 29424 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 27032 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 22618 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 19884 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 20295 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
Графики отключений электроэнергии
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
12:23 • 2080 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 2080 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 30730 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 38853 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 76871 просмотра
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 15286 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 17052 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 17291 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 43574 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 45632 просмотра
"Прокуратура сделает все, чтобы приговор был справедливым": Генпрокурор Кравченко сообщил о передаче в суд дела о присвоении 5,5 млн грн на дронах и РЭБ

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Специализированная прокуратура направила в суд дело организованной группы, которая присвоила почти 5,5 млн грн. Средства, выделенные Северодонецкой ВГА, должны были пойти на закупку 150 FPV дронов и 20 станций РЭБ для военных.

"Прокуратура сделает все, чтобы приговор был справедливым": Генпрокурор Кравченко сообщил о передаче в суд дела о присвоении 5,5 млн грн на дронах и РЭБ

Прокуратура направила в суд дело о присвоении почти 5,5 млн грн, за которые должны были купить 150 FPV-дронов и 20 станций РЭБ для военных, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона направила в суд обвинительный акт в отношении организованной группы: эти лица присвоили средства одной из громад, которые должны были пойти на помощь военным

- написал Кравченко.

Детали

Как рассказал Генпрокурор, Северодонецкая городская военная администрация выделила деньги в рамках программы шефской помощи воинским частям и правоохранительным органам на 2024 год.

"Организатор группы, который контролировал девять коммерческих структур, привлек к схеме руководителей предприятий и должностное лицо коммунального предприятия. Подделав письма от воинских частей, они оформляли несуществующие закупки и завладели средствами общины", - отметил Генпрокурор.

Зафиксировано два эпизода фейковых закупок: "договор" на поставку 20 станций радиоэлектронной борьбы на 2,96 млн грн и "договор" на закупку 150 FPV-дронов и 3 наземных станций на 2,574 млн грн. В действительности же воинские части не обращались с просьбами о закупке и никакого оборудования не получали. "Вырученные" средства участники схемы перевели в наличные и распределили между собой

- сообщил Кравченко.

"Точку в этой истории поставит суд. И прокуратура сделает все, чтобы приговор был справедливым", - подчеркнул Генпрокурор.

На Тернопольщине задержали работников почты, как присвоили дроны для ВСУ на почти 6 млн гривен11.09.24, 11:54 • 29695 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Техника
Государственный бюджет
Война в Украине
Руслан Кравченко
благотворительность
Организация Объединенных Наций