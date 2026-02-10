"Прокуратура сделает все, чтобы приговор был справедливым": Генпрокурор Кравченко сообщил о передаче в суд дела о присвоении 5,5 млн грн на дронах и РЭБ

Прокуратура направила в суд дело о присвоении почти 5,5 млн грн, за которые должны были купить 150 FPV-дронов и 20 станций РЭБ для военных, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона направила в суд обвинительный акт в отношении организованной группы: эти лица присвоили средства одной из громад, которые должны были пойти на помощь военным - написал Кравченко.

Детали

Как рассказал Генпрокурор, Северодонецкая городская военная администрация выделила деньги в рамках программы шефской помощи воинским частям и правоохранительным органам на 2024 год.

"Организатор группы, который контролировал девять коммерческих структур, привлек к схеме руководителей предприятий и должностное лицо коммунального предприятия. Подделав письма от воинских частей, они оформляли несуществующие закупки и завладели средствами общины", - отметил Генпрокурор.

Зафиксировано два эпизода фейковых закупок: "договор" на поставку 20 станций радиоэлектронной борьбы на 2,96 млн грн и "договор" на закупку 150 FPV-дронов и 3 наземных станций на 2,574 млн грн. В действительности же воинские части не обращались с просьбами о закупке и никакого оборудования не получали. "Вырученные" средства участники схемы перевели в наличные и распределили между собой - сообщил Кравченко.

"Точку в этой истории поставит суд. И прокуратура сделает все, чтобы приговор был справедливым", - подчеркнул Генпрокурор.

