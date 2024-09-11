На Тернопольщине задержали работников почты, как присвоили дроны для ВСУ на почти 6 млн гривен

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

  •  100934 просмотра
Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

  •  105401 просмотра
Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

  •  107595 просмотра
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

  •  106869 просмотра
В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  107307 просмотра
публикации
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  66502 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  103985 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  127931 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  128802 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  130292 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

  •  90667 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  104729 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  137074 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  122639 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  128195 просмотра
Актуальное
На Тернопольщине задержали работников почты, как присвоили дроны для ВСУ на почти 6 млн гривен

На Тернопольщине задержали работников почты, как присвоили дроны для ВСУ на почти 6 млн гривен

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 08:54  •  10589 просмотра

Read in English

Правоохранители задержали группу работников почты, которые похищали из посылок дроны для ВСУ и перепродавали их в интернете. Злоумышленники присвоили 26 отправлений на сумму почти 6 млн грн.

В Тернополе бывший начальных почтового отделения вместе со своими подчиненными и сообщником разоблачили из посылок предназначенный для ВСУ беспилотников общей стоимостью почти 6 млн грн. Фигуранты перепродавали квадрокоптеры в интернете. Злоумышленникам грозит до 12-ти лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию. 

Детали

Организовали «схему» двое жителей Тернополя, один из которых в то время занимал должность начальника отделения известного почтового сервиса. Последний привлек к «схеме» своих подчиненных.

Они, как сообщается, присваивали беспилотники, которые поступали в посылках и были предназначены для нужд ВСУ. После этого злоумышленники перепаковывали отправления, наполняя опустошенные коробки аналогичным по весу и габаритам хламом.

В дальнейшем дельцы продавали квадрокоптеры в интернете по ценам ниже рыночных. «Товар» отправляли заказчикам из отделения по месту работы. Оплату получали на подконтрольные счета дропов и криптокошельки. Один из фигурантов, как отмечается, даже оформил ФЛП для получения платежей за продажу имущества.

Таким образом фигуранты присвоили содержимое 26 отправлений для наших воинов общей стоимостью почти 6 млн грн.

У Кропивницькому затримали агентів фсб, які "полювали" на будівлі ТЦК та нафтобази на Кіровоградщині6 сентября 2024, 10:57 • 38065 просмотров

Правоохранители провели 14 обысков по местам жительства, пребывания и в транспортных средствах фигурантов на территории Львовской области и г. Киева. Изъято 15 мобильных телефонов, компьютерная техника, 25 банковских карт, документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Полицейские также заблокировали цифровые активы на криптокошельках «бизнесменов».

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12-ти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемым суд избрал меры пресечения - личное обязательство и ночные домашние аресты. Продолжаются следственные действия для установления местонахождения всех причастных к схеме лиц.

Image

У Києві директорка благодійного фонду привласнила 10,5 млн. грн, які збирала для закупівлі дронів11 июля 2024, 10:55 • 11831 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
Эксклюзив
Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света
  •  43015 просмотра

Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Эксклюзив
Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию
  •  45175 просмотра

Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине
  •  103985 просмотра

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
  •  100031 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
  •  95602 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
  •  100777 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Эксклюзив
Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении
  •  89503 просмотра

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных
10 сентября 2024, 08:56  •  75753 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных

Эксклюзив
Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров
10 сентября 2024, 08:23  •  71818 просмотра

Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США
10 сентября 2024, 07:11  •  119736 просмотра

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Популярные

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  107307 просмотра
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

  •  106869 просмотра
Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

  •  107595 просмотра
Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

  •  105401 просмотра
Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

  •  100934 просмотра

Публикации

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  66502 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  103985 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  127931 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  128802 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  130292 просмотра

Война

В рф сообщают о налете БПЛА и принятии мер повышения безопасности

В рф сообщают о налете БПЛА и принятии мер повышения безопасности

  •  0 просмотра
Армия рф обстреляла Константиновку в Донецкой области: погибли две пожилые женщины

Армия рф обстреляла Константиновку в Донецкой области: погибли две пожилые женщины

  •  10614 просмотра
Атака рф на Днепропетровскую область: известно о погибшем и пострадавших

Атака рф на Днепропетровскую область: известно о погибшем и пострадавших

  •  14093 просмотра
На Тернопольщине задержали работников почты, как присвоили дроны для ВСУ на почти 6 млн гривен

На Тернопольщине задержали работников почты, как присвоили дроны для ВСУ на почти 6 млн гривен

  •  13966 просмотра
Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

  •  24183 просмотра

политика

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лемми прибыли с визитом в Украину

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лемми прибыли с визитом в Украину

  •  4566 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  66384 просмотра
Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

  •  41419 просмотра
Сибига впервые после назначения созвонился со Столтенбергом: обсудили снятие ограничений на удары по РФ и членство в НАТО

Сибига впервые после назначения созвонился со Столтенбергом: обсудили снятие ограничений на удары по РФ и членство в НАТО

  •  27405 просмотра
Президент Сената Чехии прибыл в Киев

Президент Сената Чехии прибыл в Киев

  •  26685 просмотра

Война

В рф сообщают о налете БПЛА и принятии мер повышения безопасности

В рф сообщают о налете БПЛА и принятии мер повышения безопасности

  •  0 просмотра
Армия рф обстреляла Константиновку в Донецкой области: погибли две пожилые женщины

Армия рф обстреляла Константиновку в Донецкой области: погибли две пожилые женщины

  •  10614 просмотра
Атака рф на Днепропетровскую область: известно о погибшем и пострадавших

Атака рф на Днепропетровскую область: известно о погибшем и пострадавших

  •  14093 просмотра
На Тернопольщине задержали работников почты, как присвоили дроны для ВСУ на почти 6 млн гривен

На Тернопольщине задержали работников почты, как присвоили дроны для ВСУ на почти 6 млн гривен

  •  13966 просмотра
Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

  •  24183 просмотра

политика

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лемми прибыли с визитом в Украину

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лемми прибыли с визитом в Украину

  •  4566 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  66384 просмотра
Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

  •  41419 просмотра
Сибига впервые после назначения созвонился со Столтенбергом: обсудили снятие ограничений на удары по РФ и членство в НАТО

Сибига впервые после назначения созвонился со Столтенбергом: обсудили снятие ограничений на удары по РФ и членство в НАТО

  •  27405 просмотра
Президент Сената Чехии прибыл в Киев

Президент Сената Чехии прибыл в Киев

  •  26685 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  49462 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  65615 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  62338 просмотра

Экономика

Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

  •  34890 просмотра
МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

  •  41751 просмотра
Британские экспаты покидают Дубай из-за скупки недвижимости россиянами

Британские экспаты покидают Дубай из-за скупки недвижимости россиянами

  •  33515 просмотра
Стартовали дебаты между Трампом и Харрис: кандидаты обсуждают экономику

Стартовали дебаты между Трампом и Харрис: кандидаты обсуждают экономику

  •  35628 просмотра
Сингапур разрешит безналичные ставки в казино, но без криптовалют

Сингапур разрешит безналичные ставки в казино, но без криптовалют

  •  33193 просмотра

Киев

Киевводоканал: в районе водозабора вода хорошего качества, внедряют новую технологию

Киевводоканал: в районе водозабора вода хорошего качества, внедряют новую технологию

  •  10197 просмотра
Нападение на священника в Киеве: пострадал митрополит Крымский Климент

Нападение на священника в Киеве: пострадал митрополит Крымский Климент

  •  12113 просмотра
В центре Киева ограничат движение из-за саммита Крымской платформы

В центре Киева ограничат движение из-за саммита Крымской платформы

  •  21551 просмотра
Ситуация с водой в Киеве на данный момент не вызывает беспокойства - КГГА

Ситуация с водой в Киеве на данный момент не вызывает беспокойства - КГГА

  •  12642 просмотра
Полиция расследует нападение на священника-военнослужащего в Киеве

Полиция расследует нападение на священника-военнослужащего в Киеве

  •  17230 просмотра