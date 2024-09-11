На Тернопольщине задержали работников почты, как присвоили дроны для ВСУ на почти 6 млн гривен
Киев • УНН
Правоохранители задержали группу работников почты, которые похищали из посылок дроны для ВСУ и перепродавали их в интернете. Злоумышленники присвоили 26 отправлений на сумму почти 6 млн грн.
В Тернополе бывший начальных почтового отделения вместе со своими подчиненными и сообщником разоблачили из посылок предназначенный для ВСУ беспилотников общей стоимостью почти 6 млн грн. Фигуранты перепродавали квадрокоптеры в интернете. Злоумышленникам грозит до 12-ти лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Организовали «схему» двое жителей Тернополя, один из которых в то время занимал должность начальника отделения известного почтового сервиса. Последний привлек к «схеме» своих подчиненных.
Они, как сообщается, присваивали беспилотники, которые поступали в посылках и были предназначены для нужд ВСУ. После этого злоумышленники перепаковывали отправления, наполняя опустошенные коробки аналогичным по весу и габаритам хламом.
В дальнейшем дельцы продавали квадрокоптеры в интернете по ценам ниже рыночных. «Товар» отправляли заказчикам из отделения по месту работы. Оплату получали на подконтрольные счета дропов и криптокошельки. Один из фигурантов, как отмечается, даже оформил ФЛП для получения платежей за продажу имущества.
Таким образом фигуранты присвоили содержимое 26 отправлений для наших воинов общей стоимостью почти 6 млн грн.
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Правоохранители провели 14 обысков по местам жительства, пребывания и в транспортных средствах фигурантов на территории Львовской области и г. Киева. Изъято 15 мобильных телефонов, компьютерная техника, 25 банковских карт, документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Полицейские также заблокировали цифровые активы на криптокошельках «бизнесменов».
Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12-ти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Сейчас подозреваемым суд избрал меры пресечения - личное обязательство и ночные домашние аресты. Продолжаются следственные действия для установления местонахождения всех причастных к схеме лиц.
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