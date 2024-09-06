В Кропивницком задержали агентов фсб, которые "охотились" на здания ТЦК и нефтебазы на Кировоградщине

В Кропивницком задержали двух агентов фсб, которые корректировали воздушные удары по городу и готовили серию диверсий. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

По материалам дела, фигуранты работали в паре как агентурная группа. Один из них является выходцем из левобережной Херсонщины, который приехал в Кропивницкий как переселенец.

Другой был местным жителем, которого фсб завербовала через Телеграм-канал по поиску "легкого заработка".

Контрразведка СБУ задержала обоих фигурантов "на горячем", когда они фиксировали поджог релейного шкафа на магистральной линии железнодорожного сообщения на телефонную камеру.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);. ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения) - резюмировали в СБУ,

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Дополнение

Следователи выяснили, что среди задач, которые выполняли злоумышленники, была слежка за пунктами базирования Сил обороны, в том числе по адресам служебных помещений ТЦК.

Также фигуранты пытались установить локации нефтебаз, энергогенерирующих предприятий и мостов, которые используют для переправки военной техники ВСУ на передовую.

Полученную информацию агенты мессенджером переправляли своему российскому куратору для подготовки диверсий и корректировки ракетно-дронных ударов по городу.

Напомним

В Славянске задержаны трое мужчин, которые поджигали автомобили ВСУ по заказу рф. Злоумышленники искали "легкого заработка" в Телеграм-каналах и получали деньги за поджоги от российских спецслужб.