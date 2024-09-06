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У Кропивницькому затримали агентів фсб, які "полювали" на будівлі ТЦК та нафтобази на Кіровоградщині

У Кропивницькому затримали агентів фсб, які "полювали" на будівлі ТЦК та нафтобази на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 38320 перегляди

У Кропивницькому затримано двох агентів ФСБ, які коригували повітряні удари та готували диверсії. Зловмисники збирали інформацію про військові об'єкти та інфраструктуру для передачі російському куратору.

У Кропивницькому затримали двох агентів фсб, які коригували повітряні удари по місту та готували серію диверсій. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

За матеріалами справи, фігуранти працювали у парі як агентурна група. Один із них є вихідцем з лівобережної Херсонщини, який приїхав у Кропивницький як переселенець.

Інший був місцевим жителем, якого фсб завербувала через Телеграм-канал з пошуку "легкого заробітку".

Контррозвідка СБУ затримала обох фігурантів "на гарячому", коли вони фіксували підпал релейної шафи на магістральній лінії залізничного сполучення на телефонну камеру.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);. ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану)

- резюмували в СБУ, 

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доповнення

Слідчі з'ясували, що серед завдань, які виконували зловмисники, було стеження за пунктами базування Сил оборони, у тому числі за адресами службових приміщень ТЦК.

Також фігуранти намагалися встановити локації нафтобаз, енергогенеруючих підприємств та мостів, які використовують для переправлення військової техніки ЗСУ на передову.

Отриману інформацію агенти месенджером переправляли своєму російському куратору для підготовки диверсій та коригування ракетно-дронових ударів по місту.

Нагадаємо

У Слов'янську затримано трьох чоловіків, які підпалювали автомобілі ЗСУ на замовлення рф. Зловмисники шукали "легкого заробітку" в Телеграм-каналах і отримували гроші за підпали від російських спецслужб.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП

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