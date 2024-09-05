СБУ затримала трьох підпалювачів військових авто на Донеччині

Правоохоронці затримали ще трьох зловмисників, які на замовлення рф підпалювали автівки військових на Донеччині. про це заявили в СБУ, передає УНН.

Деталі

Затриманими виявилося троє мешканців Слов’янська. Двоє із них, віком 17 і 18 років, діяли у складі групи, а третій – рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки, займався підпалами окремо.

Правоохоронці пояснили, що фігуранти шукали "легкого заробітку" у Телеграм-каналах, де потрапили у поле зору російських спецслужб. В обмін на гроші фігуранти почали виконувати замовлення рф на вчинення підпалів військових авто у прифронтовому місті.

Під час обшуків в оселях затриманих вилучено легкозаймисті суміші та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб) - резюмували в СБУ.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Доповнення

Щоб виконати завдання окупантів, фігуранти спочатку відстежували локації потенційних цілей, а потім палили їх за допомогою легкозаймистих сумішей. Для "звітності" перед агресором фігуранти фіксували загоряння на камери власних телефонів.

У такий спосіб вони підпалили два військових автомобілі, після чого готували знищення релейних шаф на місцевих лініях залізничного сполучення.

Таким чином рашисти сподівалися порушити логістику підрозділів Сил оборони на східному фронті. Правоохоронці запобігли реалізації ворожого плану і затримали всіх трьох зловмисників.

Нагадаємо

У результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві затримано організатора і трьох учасників злочинної групи, яку координувала фсб. Слідчі з'ясували, що за вказівкою спецслужб рф їхні поплічники підпалювали службові авто Сил оборони