СБУ задержала трех поджигателей военных авто в Донецкой области

Правоохранители задержали еще трех злоумышленников, которые по заказу рф поджигали машины военных в Донецкой области. об этом заявили в СБУ, передает УНН.

Детали

Задержанными оказалось трое жителей Славянска. Двое из них, в возрасте 17 и 18 лет, действовали в составе группы, а третий - рецидивист, ранее отбывавший наказание за кражи, занимался поджогами отдельно.

Правоохранители объяснили, что фигуранты искали «легкого заработка» в Телеграмм-каналах, где попали в поле зрения российских спецслужб. В обмен на деньги фигуранты начали выполнять заказы рф на совершение поджогов военных авто в прифронтовом городе.

Во время обысков в домах задержанных изъяты легковоспламеняющиеся смеси и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили им (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц) - резюмировали в СБУ.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Дополнение

Чтобы выполнить задание оккупантов, фигуранты сначала отслеживали локации потенциальных целей, а затем жгли их с помощью легковоспламеняющихся смесей. Для «отчетности» перед агрессором фигуранты фиксировали возгорания на камеры собственных телефонов.

Таким образом они подожгли два военных автомобиля, после чего готовили уничтожение релейных шкафов на местных линиях железнодорожного сообщения.

Таким образом рашисты надеялись нарушить логистику подразделений Сил обороны на восточном фронте. Правоохранители предотвратили реализацию вражеского плана и задержали всех трех злоумышленников.

Напомним,

В результате спецоперации в Херсоне, Одессе и Николаеве задержаны организатор и трое участников преступной группы, которую координировала фсб. Следователи выяснили, что по указанию спецслужб рф их приспешники поджигали служебные авто Сил обороны