В Киеве директор благотворительного фонда присвоила 10,5 млн. грн, которые собирала для закупки дронов

В столице правоохранители сообщили о подозрении директору благотворительного фонда, которая под видом закупки дронов для ВСУ присвоила 10,5 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Детали

По данным правоохранителей, после получения средств, женщина сначала частично осуществляла поставки дронов, но потом прекратила любое общение с инициаторами благотворительных взносов, присваивая деньги себе.

Полицейские установили трех пострадавших, пострадавших от действий 34 - летней харьковчанки. В общем, обманутые граждане перевели около 10,5 миллионов гривен на счет директора фонда.

Ей объявили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 3 миллиона гривен.

Женщине грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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