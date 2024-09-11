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На Тернопільщині затримали працівників пошти, як привласнили дрони для ЗСУ на майже 6 млн гривень

На Тернопільщині затримали працівників пошти, як привласнили дрони для ЗСУ на майже 6 млн гривень

Київ • УНН

 • 29667 перегляди

Правоохоронці затримали групу працівників пошти, які викрадали з посилок дрони для ЗСУ та перепродавали їх в інтернеті. Зловмисники привласнили 26 відправлень на суму майже 6 млн грн.

В Тернополі колишній начальних поштового відділення разом з своїми підлеглими та спільником викрили з посилок призначений для ЗСУ безпілотників загальною вартістю майже 6 млн грн. Фігуранти перепродавали квадрокоптери в інтернеті. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє із посиланням на Нацполіцію. 

Деталі

Організували "схему" двоє жителів Тернополя, один із яких на той час обіймав посаду начальника відділення відомого поштового сервісу. Останній залучив до "схеми" своїх підлеглих.

Вони, як повідомляється, привласнювали безпілотники, що надходили в посилках і були призначені для потреб ЗСУ. Після цього зловмисники перепаковували відправлення, наповнюючи спустошені коробки аналогічним за вагою та габаритами непотребом.

У подальшому ділки продавали квадрокоптери в інтернеті за нижчими від ринкових цінами. "Товар" відправляли замовникам з відділення за місцем роботи. Оплату отримували на підконтрольні рахунки дропів та криптогаманці. Один із фігурантів, як зазначається, навіть оформив ФОП для отримання платежів за продаж майна.

У такий спосіб фігуранти привласнили вміст 26 відправлень для наших воїнів загальною вартістю майже 6 млн грн.

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Правооохоронці провели 14 обшуків за місцями проживання, перебування та в транспортних засобах фігурантів на території Львівської області та м. Києва. Вилучено 15 мобільних телефонів, компʼютерну техніку, 25 банківських карток, документи й чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників. Поліцейські також заблокували цифрові активи на криптогаманцях "бізнесменів".

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваним суд обрав запобіжні заходи – особисте зобов'язання та нічні домашні арешти. Тривають слідчі дії для встановлення місцезнаходження всіх причетних до схеми осіб.

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