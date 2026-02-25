Иран близок к соглашению о закупке сверхзвуковых противокорабельных ракет у Китая - Reuters

Иран близок к соглашению с Китаем о покупке противокорабельных крылатых ракет, сообщают шесть человек, знакомых с переговорами, именно тогда, когда Соединенные Штаты развертывают огромные военно-морские силы у побережья Ирана перед возможными ударами по Исламской Республике, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Соглашение по ракетам CM-302 китайского производства близко к завершению, хотя дата поставки еще не согласована", сообщили источники. Сверхзвуковые ракеты имеют дальность полета около 290 километров и предназначены для обхода корабельных оборонительных систем, летя низко и быстро. Как пишет издание, их развертывание значительно усилило бы ударные возможности Ирана и представляло бы угрозу для военно-морских сил США в регионе, о чем заявили два эксперта по вопросам оружия.

"Переговоры с Китаем о покупке систем ракетного вооружения, которые начались по меньшей мере два года назад, резко ускорились после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне", сообщают шесть человек, знакомых с переговорами, включая трех чиновников, которых проинформировало иранское правительство, а также трех сотрудников службы безопасности. "Когда переговоры прошлым летом вступили в завершающую стадию, высокопоставленные чиновники иранской армии и правительства, в частности Масуд Ораеи, заместитель министра обороны Ирана, посетили Китай", по словам двух представителей службы безопасности.

"Это полностью изменит правила игры, если Иран будет иметь сверхзвуковую способность атаковать корабли в этом районе, - сказал Дэнни Цитринович, бывший офицер израильской разведки, а ныне старший исследователь по вопросам Ирана в израильском аналитическом центре Institute for National Security Studies. - Эти ракеты очень трудно перехватить".

Reuters, как указано, не смогло определить, сколько ракет было включено в потенциальную сделку, сколько Иран согласился заплатить, или поддержит ли Китай сделку сейчас, учитывая повышенную напряженность в регионе.

Трамп заявил, что Иран возобновил стремление к "зловещим" ядерным целям

"Иран имеет военные и безопасностные соглашения со своими союзниками, и сейчас самое время воспользоваться этими соглашениями", - сказал Reuters чиновник Министерства иностранных дел Ирана.

В комментарии, присланном после публикации, Министерство иностранных дел Китая заявило, что ему неизвестно о переговорах о потенциальной продаже ракет, о которых сообщало Reuters. Министерство обороны Китая не ответило на запрос о комментарии.

Белый дом не стал прямо комментировать переговоры между Ираном и Китаем по ракетной системе, когда его спросили об этом в агентстве Reuters. Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что "либо мы заключим сделку, либо нам придется прибегнуть к очень жестким мерам, как в прошлый раз", сказал представитель Белого дома, имея в виду нынешнее противостояние с Ираном.

"Эти ракеты станут одним из передовых видов военной техники, которые Китай передаст Ирану, и нарушат эмбарго ООН на поставки оружия, впервые введенное в 2006 году", пишет издание. Санкции были приостановлены в 2015 году в рамках ядерной сделки с США и союзниками, а затем вновь введены в сентябре прошлого года.

"Потенциальная продажа подчеркнет углубление военных связей между Китаем и Ираном в момент обострения региональной напряженности, усложняя усилия США по сдерживанию ракетной программы Ирана и ограничению его ядерной деятельности. Это также будет сигнализировать о растущей готовности Китая заявить о себе в регионе, где долго доминировала военная мощь США", отмечает издание.

Как отмечает издание, Китай, Иран и Россия ежегодно проводят совместные военно-морские учения, а в прошлом году Министерство финансов США ввело санкции против нескольких китайских компаний за поставку химических прекурсоров Корпусу стражей Исламской революции Ирана для использования в его программе баллистических ракет. Китай отверг эти обвинения, заявив, что ему неизвестны случаи, упомянутые в санкциях, и что он строго соблюдает экспортный контроль за продукцией двойного назначения.

В сентябре, принимая президента Ирана Масуда Пезешкиана на военном параде в Пекине, глава Китая Си Цзиньпин заявил иранскому лидеру, что "Китай поддерживает Иран в защите суверенитета, территориальной целостности и национальной достоинства".

18 октября Китай присоединился к России и Ирану в совместном письме, в котором заявил, что считает решение о возобновлении санкций ошибочным.

"Иран стал полем битвы между США" с одной стороны и Россией и Китаем с другой, сказал один из чиновников, которого правительство Ирана проинформировало о переговорах по ракетам.

Сделка, как отмечается, заключается в то время, когда США собирают армаду в пределах досягаемости Ирана, включая авианосец USS Abraham Lincoln и его ударную группу. Авианосец USS Gerald R. Ford и его эскорт также направляются в регион. Два корабля вместе могут перевозить более 5000 человек личного состава и 150 самолетов.

"Китай не хочет видеть прозападный режим в Иране, - сказал Цитринович, израильский специалист по вопросам Ирана. - Это будет угрозой их интересам. Они надеются, что этот режим останется".

19 февраля Трамп заявил, что дает Ирану 10 дней, чтобы достичь соглашения по своей ядерной программе, иначе ему придется начать военные действия. США готовятся к возможности длительных, недельных операций против Ирана, если Трамп прикажет атаковать, сообщило агентство Reuters 13 февраля.

Закупка CM-302 станет значительным улучшением иранского арсенала, истощенного прошлогодней войной, заявил Питер Веземан, старший научный сотрудник SIPRI.

Китайская государственная корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) рекламирует CM-302 как лучшую в мире противокорабельную ракету, способную потопить авианосец или эсминец. Система вооружения может быть установлена на кораблях, самолетах или мобильных наземных транспортных средствах. Она также может уничтожать цели на суше. CASIC не ответила на запрос о комментарии.

"Иран также ведет переговоры о приобретении китайских зенитно-ракетных систем, так называемых ПЗРК, противобаллистического оружия и противоспутникового оружия", сообщили шестеро человек.

Китай был основным поставщиком оружия в Иран в 1980-х годах, но масштабные поставки оружия сократились к концу 1990-х годов под международным давлением. В последние годы официальные лица США обвиняли китайские компании в поставке Ирану материалов, связанных с ракетами, но публично не обвиняли его в поставке целых ракетных систем.

Иран активизировал ракетную программу, несмотря на санкции ООН, получая компоненты из Китая - CNN