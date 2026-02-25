Іран близький до угоди щодо закупівлі надзвукових протикорабельних ракет у Китаю - Reuters

$43.260.03
50.970.04
ukenru
09:16 • 5864 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 10938 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 11184 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19 • 10838 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 17408 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 25364 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 21271 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 19849 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 17011 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 16063 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.7м/с
90%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Німеччина не бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів25 лютого, 01:19 • 11316 перегляди
Київ ніколи не погодиться на територіальні поступки росії - Україна в Радбезі ООН25 лютого, 02:32 • 11954 перегляди
Тактика "тисячі порізів": росіяни перейняли досвід Другої світової на війні проти України - France2425 лютого, 03:06 • 10749 перегляди
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол07:00 • 6774 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico09:26 • 5570 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 34342 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 44814 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 62422 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 79534 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 81978 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Віктор Орбан
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Пекін
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 12367 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 16157 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 18608 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 23505 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 32111 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа

Іран близький до угоди щодо закупівлі надзвукових протикорабельних ракет у Китаю - Reuters

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Іран готується до придбання китайських протикорабельних крилатих ракет CM-302, здатних обходити оборонні системи кораблів. Ця угода значно посилить ударні можливості Ірану та створить загрозу для військово-морських сил США в регіоні.

Іран близький до угоди щодо закупівлі надзвукових протикорабельних ракет у Китаю - Reuters

Іран близький до угоди з Китаєм про купівлю протикорабельних крилатих ракет, повідомляють шість осіб, обізнаних з переговорами, саме тоді, коли Сполучені Штати розгортають величезні військово-морські сили поблизу узбережжя Ірану перед можливими ударами по Ісламській Республіці, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Угода щодо ракет CM-302 китайського виробництва близька до завершення, хоча дата поставки ще не узгоджена", повідомили джерела. Надзвукові ракети мають дальність польоту близько 290 кілометрів і призначені для обходу корабельних оборонних систем, летячи низько та швидко. Як пише видання, їхнє розгортання значно посилило б ударні можливості Ірану та становило б загрозу для військово-морських сил США в регіоні, про що заявили два експерти з питань зброї.

"Переговори з Китаєм щодо купівлі систем ракетного озброєння, які розпочалися щонайменше два роки тому, різко прискорилися після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні", повідомляють шість осіб, обізнаних з переговорами, включаючи трьох чиновників, яких проінформував іранський уряд, а також трьох співробітників служби безпеки. "Коли переговори минулого літа вступили у завершальну стадію, високопосадовці іранської армії та уряду, зокрема Масуд Ораеї, заступник міністра оборони Ірану, відвідали Китай", за словами двох представників служби безпеки. 

"Це повністю змінить правила гри, якщо Іран матиме надзвукову здатність атакувати кораблі в цьому районі, - сказав Денні Цітринович, колишній офіцер ізраїльської розвідки, а нині старший дослідник з питань Ірану в ізраїльському аналітичному центрі Institute for National Security Studies. - Ці ракети дуже важко перехопити".

Reuters, як вказано, не змогло визначити, скільки ракет було включено в потенційну угоду, скільки Іран погодився заплатити, або чи Китай підтримає угоду зараз, враховуючи підвищену напруженість у регіоні.

Трамп заявив, що Іран відновив прагнення до "зловісних" ядерних цілей25.02.26, 09:34 • 2260 переглядiв

"Іран має військові та безпекові угоди зі своїми союзниками, і зараз саме час скористатися цими угодами", - сказав Reuters чиновник Міністерства закордонних справ Ірану.

У коментарі, надісланому після публікації, Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що йому невідомо про переговори про потенційний продаж ракет, про які повідомляло Reuters. Міністерство оборони Китаю не відповіло на запит про коментар.

Білий дім не став прямо коментувати переговори між Іраном та Китаєм щодо ракетної системи, коли його запитали про це в агентстві Reuters. Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що "або ми укладемо угоду, або нам доведеться вдатися до дуже жорстких заходів, як минулого разу", сказав представник Білого дому, маючи на увазі нинішнє протистояння з Іраном.

"Ці ракети стануть одним із передових видів військової техніки, які Китай передасть Ірану, і порушать ембарго ООН на постачання зброї, вперше введене в 2006 році", пише видання. Санкції було припинено у 2015 році в межах ядерної угоди зі США та союзниками, а потім знову введено у вересні минулого року.

"Потенційний продаж підкреслить поглиблення військових зв'язків між Китаєм та Іраном у момент загострення регіональної напруженості, ускладнюючи зусилля США щодо стримування ракетної програми Ірану та обмеження його ядерної діяльності. Це також сигналізуватиме про зростаючу готовність Китаю заявити про себе в регіоні, де довго домінувала військова міць США", зазначає видання.

Як зауважує видання, Китай, Іран та росія щорічно проводять спільні військово-морські навчання, а минулого року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох китайських компаній за постачання хімічних прекурсорів Корпусу вартових Ісламської революції Ірану для використання в його програмі балістичних ракет. Китай відкинув ці звинувачення, заявивши, що йому невідомі випадки, згадані в санкціях, і що він суворо дотримується експортного контролю за продукцією подвійного використання.

У вересні, приймаючи президента Ірану Масуда Пезешкіана на військовому параді в Пекіні, глава Китаю Сі Цзіньпін заявив іранському лідеру, що "Китай підтримує Іран у захисті суверенітету, територіальної цілісності та національної гідності".

18 жовтня Китай приєднався до росії та Ірану у спільному листі, у якому заявив, що вважає рішення про поновлення санкцій помилковим.

"Іран став полем битви між США" з одного боку та росією та Китаєм з іншого, сказав один з чиновників, якого уряд Ірану проінформував про переговори щодо ракет.

Угода, як зауважується, укладається у той час, коли США збирають армаду в межах досяжності Ірану, включаючи авіаносець USS Abraham Lincoln та його ударну групу. Авіаносець USS Gerald R. Ford та його ескорт також прямують до регіону. Два кораблі разом можуть перевозити понад 5000 осіб особового складу та 150 літаків.

"Китай не хоче бачити прозахідний режим в Ірані, - сказав Цітринович, ізраїльський спеціаліст з питань Ірану. - Це буде загрозою їхнім інтересам. Вони сподіваються, що цей режим залишиться".

19 лютого Трамп заявив, що дає Ірану 10 днів, щоб досягти угоди щодо своєї ядерної програми, інакше йому доведеться розпочати військові дії. США готуються до можливості тривалих, тижневих операцій проти Ірану, якщо Трамп накаже атакувати, повідомило агентство Reuters 13 лютого.

Закупівля CM-302 стане значним покращенням іранського арсеналу, виснаженого минулорічною війною, заявив Пітер Веземан, старший науковий співробітник SIPRI.

Китайська державна корпорація аерокосмічної науки та промисловості (CASIC) рекламує CM-302 як найкращу у світі протикорабельну ракету, здатну потопити авіаносець або есмінець. Система озброєння може бути встановлена ​​на кораблях, літаках або мобільних наземних транспортних засобах. Вона також може знищувати цілі на суші. CASIC не відповіла на запит про коментар.

"Іран також веде переговори щодо придбання китайських зенітно-ракетних систем, так званих ПЗРК, протибалістичної зброї та протисупутникової зброї", повідомили шестеро осіб.

Китай був основним постачальником зброї до Ірану в 1980-х роках, але масштабні поставки зброї скоротилися до кінця 1990-х років під міжнародним тиском. В останні роки офіційні особи США звинувачували китайські компанії у постачанні Ірану матеріалів, пов'язаних з ракетами, але публічно не звинувачували його у постачанні цілих ракетних систем.

Іран активізував ракетну програму, попри санкції ООН, отримуючи компоненти з Китаю - CNN30.10.25, 01:02 • 4810 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ