Іран близький до угоди щодо закупівлі надзвукових протикорабельних ракет у Китаю - Reuters

Іран близький до угоди з Китаєм про купівлю протикорабельних крилатих ракет, повідомляють шість осіб, обізнаних з переговорами, саме тоді, коли Сполучені Штати розгортають величезні військово-морські сили поблизу узбережжя Ірану перед можливими ударами по Ісламській Республіці, повідомляє Reuters, пише УНН.

"Угода щодо ракет CM-302 китайського виробництва близька до завершення, хоча дата поставки ще не узгоджена", повідомили джерела. Надзвукові ракети мають дальність польоту близько 290 кілометрів і призначені для обходу корабельних оборонних систем, летячи низько та швидко. Як пише видання, їхнє розгортання значно посилило б ударні можливості Ірану та становило б загрозу для військово-морських сил США в регіоні, про що заявили два експерти з питань зброї.

"Переговори з Китаєм щодо купівлі систем ракетного озброєння, які розпочалися щонайменше два роки тому, різко прискорилися після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні", повідомляють шість осіб, обізнаних з переговорами, включаючи трьох чиновників, яких проінформував іранський уряд, а також трьох співробітників служби безпеки. "Коли переговори минулого літа вступили у завершальну стадію, високопосадовці іранської армії та уряду, зокрема Масуд Ораеї, заступник міністра оборони Ірану, відвідали Китай", за словами двох представників служби безпеки.

"Це повністю змінить правила гри, якщо Іран матиме надзвукову здатність атакувати кораблі в цьому районі, - сказав Денні Цітринович, колишній офіцер ізраїльської розвідки, а нині старший дослідник з питань Ірану в ізраїльському аналітичному центрі Institute for National Security Studies. - Ці ракети дуже важко перехопити".

Reuters, як вказано, не змогло визначити, скільки ракет було включено в потенційну угоду, скільки Іран погодився заплатити, або чи Китай підтримає угоду зараз, враховуючи підвищену напруженість у регіоні.

Трамп заявив, що Іран відновив прагнення до "зловісних" ядерних цілей

"Іран має військові та безпекові угоди зі своїми союзниками, і зараз саме час скористатися цими угодами", - сказав Reuters чиновник Міністерства закордонних справ Ірану.

У коментарі, надісланому після публікації, Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що йому невідомо про переговори про потенційний продаж ракет, про які повідомляло Reuters. Міністерство оборони Китаю не відповіло на запит про коментар.

Білий дім не став прямо коментувати переговори між Іраном та Китаєм щодо ракетної системи, коли його запитали про це в агентстві Reuters. Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що "або ми укладемо угоду, або нам доведеться вдатися до дуже жорстких заходів, як минулого разу", сказав представник Білого дому, маючи на увазі нинішнє протистояння з Іраном.

"Ці ракети стануть одним із передових видів військової техніки, які Китай передасть Ірану, і порушать ембарго ООН на постачання зброї, вперше введене в 2006 році", пише видання. Санкції було припинено у 2015 році в межах ядерної угоди зі США та союзниками, а потім знову введено у вересні минулого року.

"Потенційний продаж підкреслить поглиблення військових зв'язків між Китаєм та Іраном у момент загострення регіональної напруженості, ускладнюючи зусилля США щодо стримування ракетної програми Ірану та обмеження його ядерної діяльності. Це також сигналізуватиме про зростаючу готовність Китаю заявити про себе в регіоні, де довго домінувала військова міць США", зазначає видання.

Як зауважує видання, Китай, Іран та росія щорічно проводять спільні військово-морські навчання, а минулого року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох китайських компаній за постачання хімічних прекурсорів Корпусу вартових Ісламської революції Ірану для використання в його програмі балістичних ракет. Китай відкинув ці звинувачення, заявивши, що йому невідомі випадки, згадані в санкціях, і що він суворо дотримується експортного контролю за продукцією подвійного використання.

У вересні, приймаючи президента Ірану Масуда Пезешкіана на військовому параді в Пекіні, глава Китаю Сі Цзіньпін заявив іранському лідеру, що "Китай підтримує Іран у захисті суверенітету, територіальної цілісності та національної гідності".

18 жовтня Китай приєднався до росії та Ірану у спільному листі, у якому заявив, що вважає рішення про поновлення санкцій помилковим.

"Іран став полем битви між США" з одного боку та росією та Китаєм з іншого, сказав один з чиновників, якого уряд Ірану проінформував про переговори щодо ракет.

Угода, як зауважується, укладається у той час, коли США збирають армаду в межах досяжності Ірану, включаючи авіаносець USS Abraham Lincoln та його ударну групу. Авіаносець USS Gerald R. Ford та його ескорт також прямують до регіону. Два кораблі разом можуть перевозити понад 5000 осіб особового складу та 150 літаків.

"Китай не хоче бачити прозахідний режим в Ірані, - сказав Цітринович, ізраїльський спеціаліст з питань Ірану. - Це буде загрозою їхнім інтересам. Вони сподіваються, що цей режим залишиться".

19 лютого Трамп заявив, що дає Ірану 10 днів, щоб досягти угоди щодо своєї ядерної програми, інакше йому доведеться розпочати військові дії. США готуються до можливості тривалих, тижневих операцій проти Ірану, якщо Трамп накаже атакувати, повідомило агентство Reuters 13 лютого.

Закупівля CM-302 стане значним покращенням іранського арсеналу, виснаженого минулорічною війною, заявив Пітер Веземан, старший науковий співробітник SIPRI.

Китайська державна корпорація аерокосмічної науки та промисловості (CASIC) рекламує CM-302 як найкращу у світі протикорабельну ракету, здатну потопити авіаносець або есмінець. Система озброєння може бути встановлена ​​на кораблях, літаках або мобільних наземних транспортних засобах. Вона також може знищувати цілі на суші. CASIC не відповіла на запит про коментар.

"Іран також веде переговори щодо придбання китайських зенітно-ракетних систем, так званих ПЗРК, протибалістичної зброї та протисупутникової зброї", повідомили шестеро осіб.

Китай був основним постачальником зброї до Ірану в 1980-х роках, але масштабні поставки зброї скоротилися до кінця 1990-х років під міжнародним тиском. В останні роки офіційні особи США звинувачували китайські компанії у постачанні Ірану матеріалів, пов'язаних з ракетами, але публічно не звинувачували його у постачанні цілих ракетних систем.

