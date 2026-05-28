Украина и Швеция заключили декларацию, открывающую путь к Drone Deal
Киев • УНН
Зеленский и Кристерссон подписали декларацию о Drone Deal и ПВО. Страны усилят оборонное сотрудничество и производство средств противодействия баллистике.
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали Совместную декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и обороны, которая предусматривает развитие сотрудничества в формате Drone Deal, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Лидеры договорились уделять особое внимание развитию интегрированных, многоуровневых возможностей противовоздушной обороны. В сотрудничестве с партнерами продолжится работа над наращиванием производства средств ПВО и совершенствованием возможностей для противодействия баллистике.
Украина и Швеция усилят взаимодействие в оборонно-промышленной сфере и поставках оборонных мощностей, а также будут работать над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.
