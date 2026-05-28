Швеция выделяет Украине 2,7 млрд долларов помощи - Зеленский
Киев • УНН
Швеция выделяет 2,7 млрд долларов на дроны и самолеты Gripen для Украины. Первые истребители планируют получить в течение следующих десяти месяцев.
Швеция предоставит Украине 2,7 млрд долларов в рамках пакета помощи. Средства пойдут на производство дронов, а также закупку самолетов у Швеции. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, передает УНН.
Детали
Сегодня есть новый пакет поддержки от Швеции. Эта поддержка открывает для нас новый уровень сохранения жизней. В этом пакете объемом 2,7 млрд долларов есть разные элементы, чтобы мы стали сильнее. Есть средства, в частности, на производство дронов… почти 400 млн. Но самое главное — Gripen
Он отметил, что из этого пакета именно 2 млрд долларов пойдет на закупку самолетов.
Мы рассчитываем за следующие 10 месяцев получить первые возможности, получить первые Gripen
Президент подчеркнул, что Украина готова также покупать самолеты у Швеции за средства, которые выделяет ЕС.
Напомним
Украина получила возможность закупки до 20 истребителей Gripen шведского производства, а также, как ожидается, получит 16 в качестве двусторонней помощи от Швеции.