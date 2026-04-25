Эстония предлагает ЕС ввести пошлины на российские товары для восстановления Украины

Эксклюзив
24 апреля, 18:40 • 17293 просмотра
40 лет аварии на ЧАЭС: как зона отчуждения адаптируется к новым реалиям
24 апреля, 12:57 • 49681 просмотра
Украине удалось вернуть 193 воинов из российского плена - Зеленский
24 апреля, 10:47 • 45931 просмотра
ЕС открывает двери для старта переговоров с Украиной о вступлении, могут начаться уже в ближайшие недели - СМИ
24 апреля, 10:18 • 46675 просмотра
Выборы главы Федерации профсоюзов Украины: большинство организаций определилось с кандидатами
24 апреля, 08:59 • 43470 просмотра
АМКУ требует от АЗС не накручивать цены на топливо, ориентироваться на ситуацию на рынке
24 апреля, 07:40 • 75190 просмотра
Как проверить свой трудовой стаж, исправить ошибки и не потерять годы
24 апреля, 06:40 • 31140 просмотра
Liver Onco 2026: новый уровень междисциплинарного взаимодействия в лечении опухолей печени
23 апреля, 17:17 • 43433 просмотра
ЕС ударит по нефти, банкам и теневому флоту – что входит в 20-й пакет санкций против россии
23 апреля, 15:51 • 59375 просмотра
Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства
Эксклюзив
23 апреля, 15:48 • 45887 просмотра
«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20
Популярные новости
Россия массированно атакует Украину ночью 25 апреля - первые подробности24 апреля, 22:05 • 10558 просмотра
"Немедленный вступ невозможен": Мерц предлагает интегрировать Украину в ЕС без права голоса24 апреля, 22:38 • 16141 просмотра
На фронте погибла офицерка «Эдельвейс» продюсерка Виктория «Квитка» БоброваPhoto24 апреля, 23:46 • 24643 просмотра
Количество раненых от ночной атаки на Днепр растет - в ОВА показали кадры последствий ударовVideo03:50 • 26299 просмотра
Атака россиян на Харьков - под удар попали несколько районов города04:05 • 5462 просмотра
публикации
США якобы рассматривают наказание союзников по НАТО - реально ли приостановить членство Испании и какие механизмы существуют24 апреля, 14:50 • 29874 просмотра
Социальная защита «чернобыльцев» в Украине: гарантии, льготы и вызовы современности24 апреля, 12:00 • 37276 просмотра
Уход за волосами в домашних условиях - лучшие советы для здоровых волос24 апреля, 10:49 • 40674 просмотра
Эмоции против экспертиз: может ли фото с пациентом оправдать врача в судеPhoto24 апреля, 09:46 • 52654 просмотра
Как проверить свой трудовой стаж, исправить ошибки и не потерять годы24 апреля, 07:40 • 75201 просмотра
УНН Lite
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 17554 просмотра
Акционеры Warner Bros. одобрили поглощение компанией Paramount за $81 млрд23 апреля, 16:44 • 38965 просмотра
Куда поехать за впечатлениями на Тернопольщине - топ-10 локацийPhoto23 апреля, 07:30 • 53596 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 133250 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 106294 просмотра
Эстония предлагает ЕС ввести пошлины на российские товары для восстановления Украины

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал ЕС ввести пошлины на российские товары для финансирования восстановления Украины. Инициатива не вошла в 20-й пакет санкций, замороженных активов рф недостаточно.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал Европейский Союз ввести пошлины на товары из России для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Нам нужно ввести пошлины на товары из России, чтобы компенсировать убытки. Об этом говорили в разных кулуарах и на разных встречах, что разные пошлины на российские товары могли бы финансировать восстановление Украины

- сказал Михал.

Детали

В прошлом ноябре семь стран, среди которых Эстония, призвали ввести пошлины на российские товары, такие как сталь и удобрения, но эта инициатива зашла в тупик и не вошла в 20-й пакет санкций, согласованный ЕС на этой неделе.

Михал отметил, что даже 210 млрд евро замороженных активов Москвы, хранящихся в финансовом депозитарии в Брюсселе, не хватит для покрытия гигантского счета.

Полные финансовые затраты четырехлетнего вторжения России в Украину, которое привело к гибели или ранению сотен тысяч украинцев, вынужденному перемещению миллионов людей и разрушению городов до основания, трудно подсчитать.

"Они (Россия - ред.) должны нести ответственность. Потому что если они не понесут ответственность, то это повторится. Мы (Эстония - ред.) имеем более долгую историю отношений с Россией. Мы знаем, что такое Россия. Мы обрели независимость не так давно", - добавил Михал.

Напоминаем

Европейский Союз принял последний документ, который лежит в основе кредита ЕС Украине на 90 миллиардов евро, и принял 20-й пакет санкций против России в ответ на эскалацию агрессивной войны против Украины.

Юлия Шрамко

