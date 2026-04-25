Эстония предлагает ЕС ввести пошлины на российские товары для восстановления Украины

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал Европейский Союз ввести пошлины на товары из России для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Нам нужно ввести пошлины на товары из России, чтобы компенсировать убытки. Об этом говорили в разных кулуарах и на разных встречах, что разные пошлины на российские товары могли бы финансировать восстановление Украины - сказал Михал.

Детали

В прошлом ноябре семь стран, среди которых Эстония, призвали ввести пошлины на российские товары, такие как сталь и удобрения, но эта инициатива зашла в тупик и не вошла в 20-й пакет санкций, согласованный ЕС на этой неделе.

Михал отметил, что даже 210 млрд евро замороженных активов Москвы, хранящихся в финансовом депозитарии в Брюсселе, не хватит для покрытия гигантского счета.

Полные финансовые затраты четырехлетнего вторжения России в Украину, которое привело к гибели или ранению сотен тысяч украинцев, вынужденному перемещению миллионов людей и разрушению городов до основания, трудно подсчитать.

"Они (Россия - ред.) должны нести ответственность. Потому что если они не понесут ответственность, то это повторится. Мы (Эстония - ред.) имеем более долгую историю отношений с Россией. Мы знаем, что такое Россия. Мы обрели независимость не так давно", - добавил Михал.

Напоминаем

Европейский Союз принял последний документ, который лежит в основе кредита ЕС Украине на 90 миллиардов евро, и принял 20-й пакет санкций против России в ответ на эскалацию агрессивной войны против Украины.