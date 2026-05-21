Украина рассчитывает на продуктивные результаты: Зеленский обсудил с премьером Эстонии подготовку к формату NB8
Киев • УНН
Зеленский и премьер Эстонии обсудили подготовку к формату NB8. Лидеры также проанализировали ситуацию на фронте и дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Речь шла о подготовке к формату NB8 и дипломатической ситуации и ситуации в сфере безопасности, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Обсудили подготовку формата NB8 с Украиной, который состоится в Эстонии. Глава государства подчеркнул, что наша страна рассчитывает на продуктивные результаты
Президент поблагодарил Эстонию за поддержку с первых дней полномасштабного российского вторжения. Глава государства проинформировал Премьер-министра о ситуации на фронте и выразил благодарность за добрые слова об украинских воинах. Позиция Украины на поле боя сейчас действительно прочнее, чем в предыдущие годы.
Также Владимир Зеленский и Кристен Михал обсудили дипломатические и оборонные перспективы. Лидеры договорились и впредь предметно работать по всем вопросам, в частности по безопасности, резюмировали в ОП.
Контекст
Формат Nordic-Baltic Eight (NB8) – региональное объединение, в которое входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция.