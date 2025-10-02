Генсек НАТО Рютте "повысил голос" на премьера Эстонии: что стало причиной
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил недовольство премьер-министру Эстонии Кристену Михалу относительно его желания применить 4 статью договора Альянса после нарушения воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями МиГ-31. Рютте считает, что НАТО потеряет силу, если будет применять статью при каждом нарушении суверенитета дронами или кибератаками.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте "повысил голос" на премьер-министра Эстонии Кристена Михала. Причиной стало желание эстонского чиновника применить 4 статью договора Альянса после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
Детали
По данным медиа, Рютте заявил: если НАТО будет применять 4 статью каждый раз, когда россия нарушает чей-то суверенитет с помощью дронов или кибератак, то Альянс "быстро потеряет свою силу".
В то же время представитель генсека НАТО рассказал, что Рютте имел разговор с Кристеном Михалом, в котором заявил о поддержке Эстонии. В ответ премьер-министр Эстонии поблагодарил Альянс за его действия, заявил глава Правительственного бюро коммуникаций Эстонии Расмус Рууда.
Напомним
Три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах российской федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.
Также министр иностранных дел Эстонии заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство страны приближает государства Балтии к вооруженному конфликту больше, чем когда-либо за последние годы.
В ответ россияне отрицали факт нарушения своими самолетами воздушного пространства Эстонии. Кремль заявил об "отсутствии доказательств".