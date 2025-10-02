$41.220.08
09:13 • 3092 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
07:38 • 11045 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 15398 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 15148 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 25345 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 16858 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 19262 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 36940 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 50299 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30335 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Теги
Авторы
Генсек НАТО Рютте "повысил голос" на премьера Эстонии: что стало причиной

Киев • УНН

 • 2258 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил недовольство премьер-министру Эстонии Кристену Михалу относительно его желания применить 4 статью договора Альянса после нарушения воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями МиГ-31. Рютте считает, что НАТО потеряет силу, если будет применять статью при каждом нарушении суверенитета дронами или кибератаками.

Генсек НАТО Рютте "повысил голос" на премьера Эстонии: что стало причиной

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте "повысил голос" на премьер-министра Эстонии Кристена Михала. Причиной стало желание эстонского чиновника применить 4 статью договора Альянса после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

По данным медиа, Рютте заявил: если НАТО будет применять 4 статью каждый раз, когда россия нарушает чей-то суверенитет с помощью дронов или кибератак, то Альянс "быстро потеряет свою силу".

В то же время представитель генсека НАТО рассказал, что Рютте имел разговор с Кристеном Михалом, в котором заявил о поддержке Эстонии. В ответ премьер-министр Эстонии поблагодарил Альянс за его действия, заявил глава Правительственного бюро коммуникаций Эстонии Расмус Рууда.

Напомним

Три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах российской федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.

Также министр иностранных дел Эстонии заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство страны приближает государства Балтии к вооруженному конфликту больше, чем когда-либо за последние годы.

В ответ россияне отрицали факт нарушения своими самолетами воздушного пространства Эстонии. Кремль заявил об "отсутствии доказательств".

Евгений Устименко

