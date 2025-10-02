$41.220.08
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
07:38 • 12053 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36 • 16069 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 15757 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 26355 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій
2 жовтня, 03:16 • 17110 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 19458 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - Сирський
1 жовтня, 17:21 • 37026 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 50830 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30359 перегляди
"Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми": політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Генсек НАТО Рютте "підвищив голос" на прем'єра Естонії: що стало причиною

Київ • УНН

 • 2362 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив невдоволення прем'єр-міністру Естонії Крістену Міхалу щодо його бажання застосувати 4 статтю договору Альянсу після порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами МіГ-31. Рютте вважає, що НАТО втратить силу, якщо застосовуватиме статтю при кожному порушенні суверенітету дронами чи кібератаками.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте "підвищив голос" на прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала. Причиною стало бажання естонського посадовця застосувати 4 статтю договору Альянсу після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

За даними медіа, Рютте заявив: якщо НАТО буде застосовувати 4 статтю щоразу, коли росія порушує чийсь суверенітет за допомогою дронів чи кібератак, то Альянс "швидко втратить свою силу".

Водночас речник генсека НАТО розповів, що Рютте мав розмову із Крістеном Міхалом, у якій заявив про підтримку Естонії. У відповідь прем’єр-міністр Естонії подякував Альянсу за його дії, заявив глава Урядового бюро комунікацій Естонії Расмус Рууда.

Нагадаємо

Три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни.

Також міністр закордонних справ Естонії заявив, що вторгнення російських військових літаків до повітряного простору країни наближає держави Балтії до збройного конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки.

У відповідь росіяни заперечили факт порушення своїми літаками повітряного простору Естонії. кремль заявив про "відсутність доказів".

Євген Устименко

