Генсек НАТО Рютте "підвищив голос" на прем'єра Естонії: що стало причиною
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив невдоволення прем'єр-міністру Естонії Крістену Міхалу щодо його бажання застосувати 4 статтю договору Альянсу після порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами МіГ-31. Рютте вважає, що НАТО втратить силу, якщо застосовуватиме статтю при кожному порушенні суверенітету дронами чи кібератаками.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте "підвищив голос" на прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала. Причиною стало бажання естонського посадовця застосувати 4 статтю договору Альянсу після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, повідомляє УНН з посиланням на Fox News.
Деталі
За даними медіа, Рютте заявив: якщо НАТО буде застосовувати 4 статтю щоразу, коли росія порушує чийсь суверенітет за допомогою дронів чи кібератак, то Альянс "швидко втратить свою силу".
Водночас речник генсека НАТО розповів, що Рютте мав розмову із Крістеном Міхалом, у якій заявив про підтримку Естонії. У відповідь прем’єр-міністр Естонії подякував Альянсу за його дії, заявив глава Урядового бюро комунікацій Естонії Расмус Рууда.
Нагадаємо
Три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.
Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни.
Також міністр закордонних справ Естонії заявив, що вторгнення російських військових літаків до повітряного простору країни наближає держави Балтії до збройного конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки.
У відповідь росіяни заперечили факт порушення своїми літаками повітряного простору Естонії. кремль заявив про "відсутність доказів".