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Лидеры ЕС обсуждают миллиарды евро следующего пакета помощи Украине

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Еврокомиссия предлагает выделить Украине €45 млрд на 2027 год. Германия связывает помощь с новым бюджетом ЕС, что вызывает споры.

Лидеры ЕС обсуждают миллиарды евро следующего пакета помощи Украине

Лидеры Европейского Союза в пятницу, 13 ноября, разошлись во мнениях относительно дополнительной финансовой помощи пострадавшей от войны Украине на миллиарды евро в преддверии консультаций на саммите в Дублине. Об этом сообщает dpa, пишет УНН.

Детали

Европейская комиссия надеется, что лидеры ЕС смогут договориться до конца года о предоставлении Украине дополнительных 45 миллиардов евро (49,7 миллиарда долларов) на 2027 год.

Канцлер Германии Фридрих Мерц связал любое соглашение о новой помощи Украине со следующим многолетним бюджетом ЕС, по которому также необходимо достичь договоренности до конца года.

Некоторые страны, включая Чешскую Республику и Словакию, выступали против увязывания этих двух вопросов. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо даже говорил о шантаже со стороны Мерца.

Принимающий пятничное мероприятие премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что у него есть "определенные опасения" относительно увязывания этих двух соглашений.

Однако премьер-министр Эстонии Кристьен Михал и его латвийский коллега Андрис Кулбергс высоко оценили настойчивость Мерца.

"Мне понравилось послание Фридриха Мерца о том, что помощь Украине также является частью нашей основной безопасности и нашего основного финансирования", — сказал Михал в Дублине.

Вся Европа должна быть приверженной этому, сказал Кулбергс.

Дополнение

ЕС в настоящее время одобрил 90 миллиардов евро для Украины на 2026 и 2027 годы.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бюджету его страны не хватает 70 миллиардов евро на следующий, 2027-й, год. Ранее ЕС обеспечивал около двух третей финансовых потребностей Украины.

ЕС стремится покрыть две трети 70 млрд евро дефицита финансирования Украины10.11.26, 10:04 • 3914 просмотров

Юлия Шрамко

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Война в Украине
Республика Ирландия
Кристен Михаль
Европейская комиссия
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Фридрих Мерц
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