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Лідери ЄС обговорюють мільярди євро наступного пакету допомоги Україні

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Єврокомісія пропонує виділити Україні €45 млрд на 2027 рік. Німеччина пов’язує допомогу з новим бюджетом ЄС, що викликає суперечки.

Лідери ЄС обговорюють мільярди євро наступного пакету допомоги Україні

Лідери Європейського Союзу у п'ятницю, 13 листопада, мали розбіжності щодо додаткової фінансової допомоги Україні, що постраждала від війни, на мільярди євро, напередодні консультацій на саміті в Дубліні. Про це повідомляє dpa, пише УНН.

Деталі

Європейська комісія сподівається, що лідери ЄС зможуть домовитися до кінця року про надання Україні додаткових 45 мільярдів євро (49,7 мільярда доларів) на 2027 рік.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пов'язав будь-яку угоду щодо нової допомоги Україні з наступним багаторічним бюджетом ЄС, щодо якого також має бути досягнуто угоди до кінця року.

Деякі країни, включаючи Чеську Республіку та Словаччину, виступали проти пов'язування цих двох питань. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо навіть говорив про шантаж з боку Мерца.

Приймаючий п'ятничний захід, прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, заявив, що має "певні побоювання" щодо пов'язування цих двох угод.

Однак прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал та його латвійський колега Андріс Кулбергс високо оцінили наполегливість Мерца.

"Мені сподобалося послання Фрідріха Мерца про те, що допомога Україні також є частиною нашої основної безпеки та нашого основного фінансування", – сказав Міхал у Дубліні.

Уся Європа має бути відданою, сказав Кулбергс.

Доповнення

ЄС наразі схвалив 90 мільярдів євро для України на 2026 та 2027 роки.

У жовтні Президент України Володимир Зеленський заявив, що бюджету його країни не вистачає 70 мільярдів євро на наступний, 2027-й, рік. Раніше ЄС забезпечував близько двох третин фінансових потреб України.

ЄС прагне покрити дві третини €70 млрд дефіциту фінансування України10.11.26, 10:04 • 3914 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Ірландія
Крістен Міхал
Європейська комісія
Латвія
Фрідріх Мерц
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Чехія
Німеччина
Словаччина
Володимир Зеленський
Естонія
Україна