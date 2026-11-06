Премьер Эстонии призвал Европу не вести прямые переговоры с путиным и усилить давление на рф

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Европе не следует открывать прямой дипломатический канал с владимиром путиным, поскольку это может ослабить её позиции в отношениях с москвой. Он призвал продолжать поддержку Украины, усиливать санкционное давление на россию и ограничить въезд в ЕС бывшим российским военнослужащим. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Европа не должна быть в роли посредника. Не следует брать на себя роль тех, кто пытается угодить диктатору", — сообщил Михал.

Он считает, что переговоры европейских лидеров с российским президентом могут ослабить общую позицию Европы.

"Впервые у Европы есть план, который действительно работает", — сказал премьер, имея в виду санкции против москвы.

Быть посредником означает, что "вы готовы снизить стандарты, например, для россии", в частности, когда речь идёт о введении санкций и обеспечении их выполнения, сказал он.

"Нельзя выполнять две роли одновременно. Одна — поддерживать Украину и давить на россию. Вторая — пытаться выступать посредником. путин должен понять, что Европа сильна, она держится вместе, и у нас один голос", — объяснил Михал.

В то же время Михал заявил, что европейцы "ценят" попытки администрации Трампа заключить мирное соглашение, "но давление на россию должно быть очень сильным".

"Проблема — в кремле. Больше нигде", — сказал он.

Михал выступил за усиление визовых ограничений для граждан россии, в частности для бывших военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях против Украины.

Михал подчеркнул, что Европа не должна медлить с ограничениями на фоне сообщений о гибридных атаках, которые нарушают работу различных служб.

"Нельзя допускать, чтобы такие люди бегали по Европе. Поэтому ограничьте визовый режим", — заявил он.

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