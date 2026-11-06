Прем’єр Естонії закликав Європу не вести прямих переговорів із путіним і посилити тиск на рф

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Європі не слід відкривати прямий дипломатичний канал із володимиром путіним, оскільки це може послабити її позиції у відносинах із москвою. Він закликав продовжувати підтримку України, посилювати санкційний тиск на росію та обмежити в’їзд до ЄС колишнім російським військовим. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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"Європа не повинна бути в ролі посередника. Не слід брати на себе роль тих, хто намагається догодити диктатору", — повідомив Міхал.

Він вважає, що переговори європейських лідерів із російським президентом можуть послабити спільну позицію Європи.

"Вперше у Європи є план, який справді працює", — сказав прем’єр, маючи на увазі санкції проти москви.

Бути посередником означає, що "ви готові знизити стандарти, наприклад, для росії", зокрема, коли йдеться про запровадження та забезпечення виконання санкцій, сказав він.

"Не можна виконувати дві ролі одночасно. Одна — підтримувати Україну та тиснути на росію. Друга — намагатися виступати посередником. путін повинен зрозуміти, що Європа сильна, вона тримається разом, і в нас один голос", — пояснив Міхал.

Водночас Міхал заявив, що європейці "цінять" спроби адміністрації Трампа укласти мирну угоду, "але тиск на росію має бути дуже сильним".

"Проблема — у кремлі. Більше ніде", — сказав він.

Міхал виступив за посилення візових обмежень для громадян росії, зокрема для колишніх військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України.

Міхал наголосив, що Європа не повинна зволікати з обмеженнями на тлі повідомлень про гібридні атаки, які порушують роботу різних служб.

"Не можна допускати, щоб такі люди бігали по Європі. Тож обмежте візовий режим", — заявив він.

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