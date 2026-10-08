Украинская команда отправилась на переговоры в США, запланированы важные встречи — Буданов
Киев • УНН
Кирилл Буданов прибыл в США вместе с украинской переговорной группой. Команда встретится с Кушнером и Виткоффом для приближения мира.
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что вместе с переговорной группой отправился в США, запланированы важные встречи, передает УНН.
Направляюсь в США вместе с нашей переговорной группой. Запланированы важные встречи. Продолжаем работать над усилением дипломатии ради приближения устойчивого и справедливого мира для Украины
Глава ОП добавил, что "не обо всем можно говорить, но мы должны оставаться мудрыми, сплоченными и поддерживать собственную армию".
Мир не достигается громкими заявлениями – это тяжелая совместная работа. Работаем
"Они знают, о чём говорить" — Зеленский о теме переговоров украинской делегации с США08.10.26, 21:44 • 1596 просмотров
Напомним
Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, украинская переговорная команда встречается завтра, в пятницу, в США с Джаредом Кушнером, Стивом Виткоффом. С украинской стороны — Буданов, Кислица, Арахамия, Умеров.