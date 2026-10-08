Українська команда вирушила на переговори до США, заплановані важливі зустрічі - Буданов
Київ • УНН
Кирило Буданов прибув до США разом з українською переговорною групою. Команда зустрінеться з Кушнером і Віткоффом задля наближення миру.
Глава Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що разом із переговорною групою вирушив до США, заплановані важливі зустрічі, передає УНН.
Прямую до США разом із нашою перемовною групою. Заплановані важливі зустрічі. Продовжуємо працювати над посиленням дипломатії заради наближення стійкого та справедливого миру для України
Глава ОП додав, що "не про все можна говорити, але маємо залишатися мудрими, згуртованими та підтримувати власне військо".
Мир не досягається гучними заявами – це важка спільна робота. Працюємо
"Вони знають, про що говорити" - Зеленський про тему розмов української делегації із США08.10.26, 21:44 • 1232 перегляди
Нагадаємо
Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, українська переговорна команда зустрічається завтра, в п'ятницю, у США з Джаредом Кушнером, Стівом Віткоффом. З української сторони - Буданов, Кислиця, Арахамія, Умєров.