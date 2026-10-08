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"Вони знають, про що говорити" - Зеленський про тему розмов української делегації із США

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Українська делегація у США обговорить із американською стороною посилення ППО та актуальні питання. До переговорів долучаться європейські партнери.

"Вони знають, про що говорити" - Зеленський про тему розмов української делегації із США
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона планує обговорити з американською у США, зокрема тему посилення ППО, передає УНН

З американською стороною наші переговорники також пробрифовані, вони знають, про що їм говорити, які актуальні питання піднімати з американською стороною. Окремо ми будемо говорити також з європейцями, і питання грошей піднімаються - деталі щодо наближення грошей, це дуже важливо. Ну і також протиповітряна оборона 

- сказав Зеленський. 

Він нагадав, що мав розмову з президентом Євроради Антоніу Коштою щодо фінансування. 

Сподіваємося, що буде позитивний результат. І також ми комунікуємо не тільки з європейськими країнами, де вже є непоганий результат, але поки що недостатньо, а також з азійськими країнами і США 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Українська переговорна команда зустрічається в п'ятницю, 9 жовтня, у США з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. До переговорів долучаться європейські партнери. 

Павло Башинський

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Володимир Зеленський
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