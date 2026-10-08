"Вони знають, про що говорити" - Зеленський про тему розмов української делегації із США
Київ • УНН
Українська делегація у США обговорить із американською стороною посилення ППО та актуальні питання. До переговорів долучаться європейські партнери.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона планує обговорити з американською у США, зокрема тему посилення ППО, передає УНН.
З американською стороною наші переговорники також пробрифовані, вони знають, про що їм говорити, які актуальні питання піднімати з американською стороною. Окремо ми будемо говорити також з європейцями, і питання грошей піднімаються - деталі щодо наближення грошей, це дуже важливо. Ну і також протиповітряна оборона
Він нагадав, що мав розмову з президентом Євроради Антоніу Коштою щодо фінансування.
Сподіваємося, що буде позитивний результат. І також ми комунікуємо не тільки з європейськими країнами, де вже є непоганий результат, але поки що недостатньо, а також з азійськими країнами і США
Нагадаємо
Українська переговорна команда зустрічається в п'ятницю, 9 жовтня, у США з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. До переговорів долучаться європейські партнери.