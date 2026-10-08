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"Они знают, о чём говорить" — Зеленский о теме переговоров украинской делегации с США

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Украинская делегация в США обсудит с американской стороной усиление ПВО и актуальные вопросы. К переговорам присоединятся европейские партнёры.

"Они знают, о чём говорить" — Зеленский о теме переговоров украинской делегации с США
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона планирует обсудить с американской в США, в частности тему усиления ПВО, передает УНН

С американской стороной наши переговорщики также проинструктированы, они знают, о чем им говорить, какие актуальные вопросы поднимать с американской стороной. Отдельно мы будем говорить также с европейцами, и вопросы денег поднимаются — детали относительно приближения денег, это очень важно. Ну и также противовоздушная оборона 

- сказал Зеленский. 

Он напомнил, что провел разговор с президентом Евросовета Антониу Коштой относительно финансирования. 

Надеемся, что будет положительный результат. И также мы коммуницируем не только с европейскими странами, где уже есть неплохой результат, но пока недостаточный, а также с азиатскими странами и США 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Украинская переговорная команда встречается в пятницу, 9 октября, в США с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. К переговорам присоединятся европейские партнеры. 

Павел Башинский

Политика
Европейский совет
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты