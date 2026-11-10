В России заявили о начале трёхсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ в Абу-Даби

фото иллюстративное

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины, сообщают российские СМИ 10 ноября, пишет УНН.

Детали

"Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби", сообщило источник российских СМИ.

Дополнение

Украинская делегация 10 ноября начала работу в Абу-Даби, где пройдут трехсторонние переговоры о мире с участием Украины, США и России. Украинские переговорщики уже встретились с представителями Европы и НАТО, к которым должна была присоединиться американская сторона, сообщил участник делегации Украины, глава СВР Украины Рустем Умеров.

Ключевые приоритеты Украины, сообщил Умеров, — прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги. И украинская делегация работает, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир.

Россия считает, что главным направлением новых мирных переговоров по поводу войны России против Украины, которые стартуют в Абу-Даби 10 ноября, будет попытка "выработать ключевые элементы новой послевоенной системы безопасности для Европы", указывал источник в российской делегации.