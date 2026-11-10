У росії заявили про початок тристоронніх переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі

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В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори за участю делегацій росії, США та України, повідомляють росЗМІ 10 листопада, пише УНН.

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"Тристоронні переговори рф, США та України розпочалися в Абу-Дабі", повідомило джерело росЗМІ.

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Українська делегація 10 листопада розпочала роботу в Абу-Дабі, де пройдуть тристоронні переговори про мир за участю України, США та рф. Українські перемовники вже зустрілися з представниками Європи і НАТО, до яких мала долучитися американська сторона, повідомив учасник делегації України, голова СЗР України Рустем Умєров.

Ключові пріоритети України, повідомив Умєров, – припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки. І українська делегація працює, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир.

росія вважає, що головним напрямком нових мирних переговорів щодо війни рф проти України, які стартують в Абу-Дабі 10 листопада, буде спроба "виробити ключові елементи нової післявоєнної системи безпеки для Європи", вказувало джерело в російській делегації.