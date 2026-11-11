$45.500.0951.080.26
ukenru
08:44 • 5172 просмотра
В Абу-Даби начинается второй день переговоров Украины, США и рф
Эксклюзив
06:41 • 16636 просмотра
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
06:35 • 12556 просмотра
Инфляция выросла до 11% - сильнее всего подешевели яйца, подорожали коммунальные услуги и топливоPhoto
04:28 • 16134 просмотра
Украина надеется испытать противобаллистическую систему Freyja уже этой зимой — Зеленский
10 ноября, 23:48 • 23462 просмотра
Палата представителей США провалила попытку объявить импичмент Питу Хегсету
10 ноября, 22:46 • 21856 просмотра
"Смог бы я простить путина в последний день своей жизни? Нет" — Зеленский
10 ноября, 20:50 • 20956 просмотра
В Абу-Даби обсуждался вопрос масштабного обмена 1000 на 1000 или 1500 на 1500 — Зеленский
10 ноября, 19:15 • 35725 просмотра
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto
10 ноября, 18:47 • 20935 просмотра
11 ноября в Украине графики будут действовать круглосуточно — сколько придется сидеть без света
Эксклюзив
10 ноября, 18:35 • 18495 просмотра
Масштабное ДТП в Болгарии — в МИД ответили, есть ли среди пострадавших украинцы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Минобороны и БЭБ совместно будут проверять оборонные закупки11 ноября, 00:19 • 11057 просмотра
Массированная атака БПЛА оставила Кривой Рог без электричества11 ноября, 00:50 • 14925 просмотра
Дроны атаковали крупнейший нефтяной терминал России в Усть-Луге — СМИVideo11 ноября, 01:52 • 10537 просмотра
В ЕС стало меньше украинцев со статусом беженца: данные EurostatPhoto11 ноября, 02:23 • 12568 просмотра
В ДТЭК объяснили, почему свет пропадает сразу после включения11 ноября, 02:54 • 10207 просмотра
публикации
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
Эксклюзив
06:41 • 16615 просмотра
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto10 ноября, 19:15 • 35720 просмотра
Лига наций: сможет ли Украина в Белфасте взять реванш у Северной ИрландииPhotoVideo10 ноября, 17:46 • 29420 просмотра
Рада готовит изменения в налогообложение: кто из украинцев будет платить больше и что будет с НДС для бизнеса Photo10 ноября, 16:06 • 26408 просмотра
Курс под полным контролем — экономист спрогнозировал, стоит ли ждать резких скачков валюты
Эксклюзив
10 ноября, 16:00 • 28896 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Меган Маркл
Илон Маск
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета06:59 • 5358 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 18224 просмотра
«Просто два ютубера, які расслабляются» — Холанд учил MrBeast медитацииPhotoVideo10 ноября, 19:56 • 16218 просмотра
Пёс Патрон стал отцом и показал первые фото малышейVideo10 ноября, 18:22 • 17135 просмотра
Меган Маркл впервые появилась на публике после ареста отца, но отказалась от выступления10 ноября, 16:28 • 17091 просмотра
Актуальное
Отопление
Кх-59
Financial Times
Шахед-136
MIM-104 Patriot

В Абу-Даби начинается второй день переговоров Украины, США и рф

Киев • УНН

 • 5202 просмотра

Украина, США и рф проводят второй день переговоров в Абу-Даби.

В Абу-Даби начинается второй день переговоров Украины, США и рф

В Абу-Даби 11 ноября начинается второй день мирных переговоров в трехстороннем формате при участии Украины, США и рф. Об этом сообщил глава переговорной делегации Украины, председатель СВР Украины Рустем Умеров в социальных сетях, пишет УНН.

Начинаем второй переговорный день. Сначала трехсторонний формат вместе с США и россией. После этого проведем отдельную встречу с европейскими партнерами. Работаем

- написал Умеров.

Дополнение

Как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, накануне стороны, по сообщениям, обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500. О достижении окончательной договоренности пока не идет речь. А сегодня, по сообщениям, участники планируют обсудить деэскалацию, безопасность судоходства в Черном море, энергетику и другие военные вопросы.

Второй день переговоров в Абу-Даби затронет вопрос территорий, отмечало Politico.

РФ на переговорах заявила о захвате половины территорий Донбасса, которые контролирует Украина, — Зеленский10.11.26, 23:28 • 10020 просмотров

Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым определяет ключевыми приоритетами прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные шаги.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Рустем Умеров
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина