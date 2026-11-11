В Абу-Даби начинается второй день переговоров Украины, США и рф
Киев • УНН
Украина, США и рф проводят второй день переговоров в Абу-Даби.
В Абу-Даби 11 ноября начинается второй день мирных переговоров в трехстороннем формате при участии Украины, США и рф. Об этом сообщил глава переговорной делегации Украины, председатель СВР Украины Рустем Умеров в социальных сетях, пишет УНН.
Начинаем второй переговорный день. Сначала трехсторонний формат вместе с США и россией. После этого проведем отдельную встречу с европейскими партнерами. Работаем
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Как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, накануне стороны, по сообщениям, обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500. О достижении окончательной договоренности пока не идет речь. А сегодня, по сообщениям, участники планируют обсудить деэскалацию, безопасность судоходства в Черном море, энергетику и другие военные вопросы.
Второй день переговоров в Абу-Даби затронет вопрос территорий, отмечало Politico.
РФ на переговорах заявила о захвате половины территорий Донбасса, которые контролирует Украина, — Зеленский10.11.26, 23:28 • 10020 просмотров
Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым определяет ключевыми приоритетами прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные шаги.