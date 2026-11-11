Виткофф и Кушнер завтра в первой половине дня встретятся с Путиным в Москве

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Спецпредставители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер завтра встретятся с российским диктатором в москве в первой половине дня. Об этом сообщил помощник хозяина кремля юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Встреча (путина и спецпредставителей Трампа — ред.) состоится в первой половине дня 12 ноября. Протокольно она пройдет "как всегда" — отметил ушаков.

Он добавил, что вопрос формата встречи с европейцами будет обсуждаться с учетом переговоров в Абу-Даби.

Добавим

В свою очередь пресс-секретарь путина дмитрий песков сообщил, что разговор лидеров рф и США "по итогам трехсторонних переговоров делегаций в Абу-Даби пока не планируется".

Глава делегации рф заявил, что москва и Киев «приближаются к миру»

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине 12 ноября.

Напомним

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные мирные переговоры с участием Украины, США и рф. Второй день переговоров продлился около двух часов.

Как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, накануне стороны, по сообщениям, обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500. А сегодня, 11 ноября, по сообщениям, участники планировали обсудить деэскалацию, безопасность судоходства в Черном море, энергетику и другие военные вопросы.

Второй день переговоров в Абу-Даби должен был затронуть вопрос территорий, отмечало Politico.

Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым определяет ключевыми приоритетами прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные шаги.