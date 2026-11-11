Віткофф і Кушнер завтра у першій половині дня зустрінуться із путіним у москві
Київ • УНН
Спецпредставники США Віткофф і Кушнер проведуть переговори з путіним у москві 12 листопада. Зустріч відбудеться в першій половині дня.
Спецпредставники США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер завтра зустрінуться з російським диктатором у москві у першій половині дня. Про це повідомив помічник господаря кремля юрій ушаков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Зустріч (путіна і спецпредставників Трампа - ред.) відбудеться у першій половині дня 12 листопада. Протокольно вона пройде "як завжди"
Він додав, що питання формату зустрічі з європейцями обговорюватиметься з урахуванням переговорів в Абу-Дабі.
Додамо
У свою чергу речник путіна дмитро пєсков повідомив, що розмова лідерів рф та США "за підсумками тристоронніх переговорів делегацій в Абу-Дабі поки що не планується".
Глава делегації рф заявив, що москва та Київ "наближаються до миру"11.11.26, 17:38 • 1114 переглядiв
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Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Дубліні 12 листопада.
Нагадаємо
11 листопада в Абу-Дабі завершилися дводенні мирні переговори за участю України, США та рф. Другий день переговорів тривав близько двох годин.
Як повідомляли в урядовому Центрі стратегічних комунікацій, напередодні сторони, за повідомленнями, обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500. А сьогодні, 11 листопада, за повідомленнями, учасники планували обговорити деескалацію, безпеку судноплавства в Чорному морі, енергетику та інші воєнні питання.
Другий день переговорів в Абу-Дабі мав торкнутися питання територій, зазначало Politico.
Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим визначає ключовими пріоритетами припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні кроки.