Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби на сегодня завершилися и возобновятся 11 ноября

Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби на сегодня завершились. Они возобновятся в среду, 11 ноября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки 10 ноября, пишет УНН.

Детали

Переговоры, по сообщению, должны возобновиться завтра утром.

росСМИ также со ссылкой на источник сообщили, что делегации россии, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби. Ранее росСМИ со ссылкой на источник указывали, что трёхсторонние переговоры в Абу-Даби точно продолжатся в среду.

Дополнение

В Абу-Даби 10 ноября начались двухдневные переговоры в трёхстороннем формате Украина–США–россия. Глава переговорной делегации Украины, председатель СВР Украины Рустем Умеров указал, что на повестке дня — ключевые вопросы прекращения боевых действий и приближения мира.

Украинская делегация 10 ноября начала работу в Абу-Даби ранее, встретившись с представителями Европы и НАТО, к которым должна была присоединиться американская сторона, сообщил участник делегации Украины, председатель СВР Украины Рустем Умеров.

Ключевые приоритеты Украины, сообщал Умеров, — прекращение боевых действий, надёжные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги. И украинская делегация работает, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир.

россия считает, что главным направлением новых мирных переговоров по поводу войны рф против Украины, которые стартуют в Абу-Даби 10 ноября, будет попытка "выработать ключевые элементы новой послевоенной системы безопасности для Европы", указывал источник в российской делегации.

В то же время росСМИ, цитируя главу мид рф, указали, что сергей лавров заявил, что "рф не согласится на требования европейцев немедленно прекратить огонь в Украине, Брюссель просто пытается купить время".