Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби на сегодня завершилися и возобновятся 11 ноября
Киев • УНН
Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби завершили первый день. Стороны планируют возобновить встречи утром 11 ноября.
Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби на сегодня завершились. Они возобновятся в среду, 11 ноября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки 10 ноября, пишет УНН.
Детали
Переговоры, по сообщению, должны возобновиться завтра утром.
росСМИ также со ссылкой на источник сообщили, что делегации россии, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби. Ранее росСМИ со ссылкой на источник указывали, что трёхсторонние переговоры в Абу-Даби точно продолжатся в среду.
Дополнение
В Абу-Даби 10 ноября начались двухдневные переговоры в трёхстороннем формате Украина–США–россия. Глава переговорной делегации Украины, председатель СВР Украины Рустем Умеров указал, что на повестке дня — ключевые вопросы прекращения боевых действий и приближения мира.
Украинская делегация 10 ноября начала работу в Абу-Даби ранее, встретившись с представителями Европы и НАТО, к которым должна была присоединиться американская сторона, сообщил участник делегации Украины, председатель СВР Украины Рустем Умеров.
Ключевые приоритеты Украины, сообщал Умеров, — прекращение боевых действий, надёжные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги. И украинская делегация работает, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир.
россия считает, что главным направлением новых мирных переговоров по поводу войны рф против Украины, которые стартуют в Абу-Даби 10 ноября, будет попытка "выработать ключевые элементы новой послевоенной системы безопасности для Европы", указывал источник в российской делегации.
В то же время росСМИ, цитируя главу мид рф, указали, что сергей лавров заявил, что "рф не согласится на требования европейцев немедленно прекратить огонь в Украине, Брюссель просто пытается купить время".