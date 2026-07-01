Зеленский подтвердил "дальнобойные санкции" по НПЗ в Уфе и объекту российского ВПК в Пензенской области

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил "украинские дальнобойные санкции" по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе во второй раз и стратегическому объекту российского ВПК в Пензенской области, пишет УНН.

Уже во второй раз наши санкционные ответы на затягивание россией войны добрались до нефтеперерабатывающего завода в Уфе – одного из крупнейших российских производителей масел - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, расстояние – более 1300 километров от линии фронта.

Также в Пензенском регионе наше оружие достигло стратегического объекта российского ВПК, занимающегося разработкой и изготовлением компонентов для ракетного вооружения, которое оккупанты применяют для ударов по нашим городам и общинам - отметил Президент.

Расстояние до цели, указал он, – около 600 километров от линии фронта.

"Ежедневно выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций. Это совершенно справедливо в ответ на всё, что россия делает против нас. Мир нужен, и именно это должны осознать в российском руководстве. россия должна закончить свою войну. И все возможности для этого у российского руководства есть. Я благодарю каждого украинского воина, который обеспечивает нашу дальнобойную точность", - подчеркнул Зеленский.

Добавим

Полномасштабная война подтолкнула Украину к активному развитию собственного вооружения от беспилотных аппаратов, как наземных, так и летательных, до ракет. Частные украинские компании уже заявили о подготовке к серийному производству баллистики. В частности, компания Fire Point планирует завершить кодификацию ракеты FP-7 с дальностью до 300 километров до конца этого года. Аналогичную процедуру должна пройти FP-9 с заявленной дальностью до 900 километров.

Так, Fire Point завершила подготовку к первым лётным испытаниям баллистической ракеты FP-9, сообщил сооснователь и главный конструктор компании Денис Штилерман в интервью проекту PRESSING.

По его словам, основной технической сложностью в создании FP-9 стало отсутствие собственного производства твердотопливных двигателей. Компании пришлось построить новый завод для заливки таких двигателей — из-за значительного веса конструкции нужен мощный миксер, способный залить ракету за один раз.

"Сейчас всё это сделано, и мы ждём первый полёт в ближайшее время", — сказал Штилерман.

Конструктор объяснил, почему компания разрабатывает ракету именно с такой дальностью: "Сейчас мы разрабатываем баллистику, которая сможет достичь как москвы, так и питера, потому что россия — это такая моноцентричная страна, где всё сконцентрировано в одном месте".

Он также отметил, что Fire Point ориентируется не на сложные инженерные решения с максимальным соотношением массы и цены, а на массовое производство: "Мы не гонимся за сложными инженерными решениями, которые будут давать максимальную эффективность с точки зрения отношения массы и цены. Нет, мы гонимся за одним — за массовым производством".