Зеленский подтвердил "дальнобойные санкции" по НПЗ в Уфе и объекту российского ВПК в Пензенской области

$44.790.0651.030.13
ukenru
06:35 • 2060 просмотра
Зеленский подтвердил "дальнобойные санкции" по НПЗ в Уфе и объекту российского ВПК в Пензенской областиVideo
01:38 • 7470 просмотра
Биткойн упал ниже $60 тыс. и потерял более половины стоимости от исторического максимума
30 июня, 20:06 • 11729 просмотра
Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на почти $690 млн
30 июня, 18:22 • 9750 просмотра
Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen
Эксклюзив
30 июня, 14:32 • 18815 просмотра
Рожденные в укрытии: как функционирует бомбоубежище родильного домаPhoto
Эксклюзив
30 июня, 13:31 • 52481 просмотра
Уровень безработицы в Украине: условия выплат и как получить помощь
30 июня, 12:33 • 6624 просмотра
За семь месяцев суд не исследовал ни одного доказательства по делу о медицинской халатности врачей Odrex – как и кто затягивает рассмотрениеPhoto
30 июня, 10:42 • 69014 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo
30 июня, 10:06 • 58362 просмотра
ЕС направил 3,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках 90-миллиардного кредита
30 июня, 08:14 • 52894 просмотра
Спецоперация "Бюджет": за две недели установлено 1,2 млрд грн ущерба государству, больше всего в топливно-энергетическом комплексеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
2.6м/с
50%
749мм
Популярные новости
Румыния и Украина создали прямую линию связи после инцидента с дроном в Констанце30 июня, 21:57 • 11080 просмотра
Украина призвала признать суда "теневого флота" РФ законными военными целями – FT1 июля, 00:16 • 4840 просмотра
В Крыму после ночных взрывов могла быть поражена ключевая электроподстанцияPhoto04:17 • 10278 просмотра
В Феодосии горит большая электроподстанция, часть города осталась без света - мониторыPhoto04:37 • 3882 просмотра
Силы ПВО сбили ракету Х-59 и 130 российских дронов во время ночной атакиPhoto04:47 • 8400 просмотра
публикации
Праздники в июле: календарь государственных, церковных и профессиональных дат07:07 • 1304 просмотра
За семь месяцев суд не исследовал ни одного доказательства по делу о медицинской халатности врачей Odrex – как и кто затягивает рассмотрениеPhoto30 июня, 12:33 • 6624 просмотра
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства30 июня, 11:28 • 35230 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo30 июня, 10:42 • 69014 просмотра
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto30 июня, 06:24 • 51865 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Соединённые Штаты
Флорида
Лос-Анджелес
Нью-Йорк
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 32983 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 69177 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 84423 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 95873 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 131188 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Зеленский подтвердил "дальнобойные санкции" по НПЗ в Уфе и объекту российского ВПК в Пензенской области

Киев • УНН

 • 2060 просмотра

Президент Зеленский подтвердил "дальнобойные санкции" по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе на расстоянии более 1300 км. Также по стратегическому объекту российского ВПК в Пензенской области, который производит компоненты для ракет.

Зеленский подтвердил "дальнобойные санкции" по НПЗ в Уфе и объекту российского ВПК в Пензенской области

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил "украинские дальнобойные санкции" по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе во второй раз и стратегическому объекту российского ВПК в Пензенской области, пишет УНН.

Уже во второй раз наши санкционные ответы на затягивание россией войны добрались до нефтеперерабатывающего завода в Уфе – одного из крупнейших российских производителей масел

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, расстояние – более 1300 километров от линии фронта.

Также в Пензенском регионе наше оружие достигло стратегического объекта российского ВПК, занимающегося разработкой и изготовлением компонентов для ракетного вооружения, которое оккупанты применяют для ударов по нашим городам и общинам

- отметил Президент.

Расстояние до цели, указал он, – около 600 километров от линии фронта.

"Ежедневно выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций. Это совершенно справедливо в ответ на всё, что россия делает против нас. Мир нужен, и именно это должны осознать в российском руководстве. россия должна закончить свою войну. И все возможности для этого у российского руководства есть. Я благодарю каждого украинского воина, который обеспечивает нашу дальнобойную точность", - подчеркнул Зеленский.

Добавим

Полномасштабная война подтолкнула Украину к активному развитию собственного вооружения от беспилотных аппаратов, как наземных, так и летательных, до ракет. Частные украинские компании уже заявили о подготовке к серийному производству баллистики. В частности, компания Fire Point планирует завершить кодификацию ракеты FP-7 с дальностью до 300 километров до конца этого года. Аналогичную процедуру должна пройти FP-9 с заявленной дальностью до 900 километров.

Так, Fire Point завершила подготовку к первым лётным испытаниям баллистической ракеты FP-9, сообщил сооснователь и главный конструктор компании Денис Штилерман в интервью проекту PRESSING.

По его словам, основной технической сложностью в создании FP-9 стало отсутствие собственного производства твердотопливных двигателей. Компании пришлось построить новый завод для заливки таких двигателей — из-за значительного веса конструкции нужен мощный миксер, способный залить ракету за один раз.

"Сейчас всё это сделано, и мы ждём первый полёт в ближайшее время", — сказал Штилерман.

Конструктор объяснил, почему компания разрабатывает ракету именно с такой дальностью: "Сейчас мы разрабатываем баллистику, которая сможет достичь как москвы, так и питера, потому что россия — это такая моноцентричная страна, где всё сконцентрировано в одном месте".

Он также отметил, что Fire Point ориентируется не на сложные инженерные решения с максимальным соотношением массы и цены, а на массовое производство: "Мы не гонимся за сложными инженерными решениями, которые будут давать максимальную эффективность с точки зрения отношения массы и цены. Нет, мы гонимся за одним — за массовым производством".

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика