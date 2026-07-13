Волны жары могли стать причиной более 2700 смертей в Англии и Уэльсе – исследование

Две волны жары в этом году могли стать причиной более 2700 смертей в Англии и Уэльсе, причем более 40% из них связывают с изменением климата. Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, Метеорологического бюро Великобритании и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По оценкам исследователей, из-за изменения климата температура во время последних волн жары была на 3-4°C выше, чем могла бы быть в естественных условиях. Именно этот фактор, по их расчетам, связан с более чем 40% смертей.

Жара – это самый опасный вид экстремальной погоды. Эта экстремальная жара, которой мы сейчас подвергаемся из-за антропогенного изменения климата, чрезвычайно опасна для здоровья человека – заявила научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Клэр Барнс.

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Авторы исследования подсчитали, что рекордная майская жара в Великобритании, когда температура достигла 35,1°C, могла привести примерно к 550 смертям. Еще около 2200 смертей, по оценкам исследователей, связаны с июньской волной жары, когда температура в Восточной Англии превышала 37°C.

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По данным Bloomberg, нынешние волны жары уже могли вызвать почти 10 тысяч смертей в Великобритании, Франции, Испании и Германии.

Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что нынешние экстремальные температуры являются лишь "генеральной репетицией" будущих климатических изменений. По словам представителя Метеорологического бюро Великобритании Марка Маккарти, явления, которые ранее считались редкими, теперь случаются значительно чаще из-за глобального потепления.

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