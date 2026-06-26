Изменение климата подпитывает лютую жару в Европе - ученые

В пятницу ученые заявили, что вызванное деятельностью человека изменение климата сделало нынешнюю изнуряющую жару в Западной Европе гораздо более вероятной, чем это было бы всего два десятилетия назад, подчеркнув быстро растущие риски для здоровья и средств к существованию, связанные со сжиганием ископаемого топлива, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Выбросы углекислого газа и других парниковых газов повышают температуру во всем мире уже более столетия. Все это дополнительное тепло на поверхности Земли приводит к тому, что летние погодные условия обеспечивают более жаркие дни и душные ночи, чем раньше.

Изучив данные о температурах за десятилетие, группа ученых пришла к выводу, что такая интенсивная жара, как на этой неделе, на такой большой территории Европы, все еще является редкостью для июня в современном климате, с вероятностью менее 1% в любой конкретный год.

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Но в 2000-х годах это было бы еще реже, когда температура на Земле была примерно на 0,6 градуса ниже, чем сейчас. И это было бы "практически невозможно" полвека назад, когда температура на планете была на 1,1 градуса ниже, написали исследователи в своем отчете.

"Это событие было бы невозможным в июне без изменения климата", - сказал ведущий автор отчета, Теодор Кипинг, климатолог из Имперского колледжа Лондона. По словам доктора Кипинга, частота таких волн жары в будущем зависит от того, насколько страны смогут сократить выбросы.

Отчет был подготовлен учеными, связанными с World Weather Attribution, инициативой, которая анализирует экстремальные погодные явления, чтобы понять, как на них повлияло глобальное потепление, вызванное деятельностью человека.

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На этой неделе волна жары, побившая температурные рекорды от Испании до Германии, является результатом системы высокого давления, расположенной над Европой, которая приносит горячий воздух из Северной Африки. Такие тепловые купола, как их называют, стали причиной многих летних жарких периодов в Западной Европе.

"Сама по себе погодная ситуация не является чем-то необычным, но вот температура – да, - сказала Фридерике Отто, климатолог, возглавляющая организацию World Weather Attribution. - По крайней мере раньше, без антропогенного изменения климата".

В своем анализе исследователи использовали температурные данные, чтобы оценить, как изменилась вероятность возникновения волн жары различной интенсивности за десятилетия из-за глобального потепления. Их результаты показывают, что европейская волна жары, сопоставимая, вероятно, с нынешней, привела бы к тому, что средняя дневная температура в 2000-х годах была бы примерно на 2 градуса ниже, а в 1976 году - на 3,5 градуса ниже.

Отчет ученых еще не опубликован в рецензируемом журнале.

Исследователи решили сравнить это событие с 1976 годом, потому что в том году Великобритания пережила еще один сильный летний период. Но, по словам доктора Отто, жара 1976 года не была настолько распространена по Европе, как та, что наблюдается на этой неделе. Было не так влажно. И даже рекордные максимумы температуры, достигнутые в Великобритании в июне того года, были превышены на этой неделе, согласно предварительным оценкам метеорологической службы страны.

Погодные условия, ставшие причиной волны жары на этой неделе, возможно, не были вызваны изменением климата, но ученые пытаются выяснить, делает ли изменение климата их более распространенными или устойчивыми в Европе. Они также пытаются лучше понять сложные процессы в атмосфере, которые порождают такие условия.

Лучшее понимание может когда-нибудь позволить синоптикам выявлять волны жары гораздо раньше, помогая им предупреждать общественность за недели, сказал Дим Куму, климатолог из нидерландского университета VU Amsterdam. "Чем раньше вы знаете, тем лучшие меры адаптации вы можете принять", - сказал доктор Куму.

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