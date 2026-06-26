Самая жаркая погода на западе и юге, местами до 35° - прогноз погоды на 26 июня
Киев • УНН
Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков в большинстве областей. На юге, востоке и Винничине местами кратковременные дожди с грозами, температура днём до 32°, на Закарпатье до 35°.
В Украине 26 июня без осадков в большинстве областей, жара до 35° на Закарпатье, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
26 июня синоптическая ситуация в Украине еще не претерпит ощутимых изменений. Погоду без осадков в большинстве областей будет формировать поле повышенного давления и достаточно теплая воздушная масса, которая медленно распространяется с запада, но пока преобладают потоки северного направления, поэтому самую жаркую погоду ожидаем в западных и большинстве южных областей. В южной части, восточных и Винницкой областях днем за счет неустойчивости атмосферы местами рассчитываем на небольшие кратковременные дожди и грозы
Согласно прогнозу, сегодня переменная облачность.
Без осадков, лишь в южной части, восточных и Винницкой областях днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18°, на юге страны и Закарпатье до 21°; днем 23-28°, в западных, большинстве южных областей до 32°, на Закарпатье местами сильная жара 35°.
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