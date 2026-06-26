Самая жаркая погода на западе и юге, местами до 35° - прогноз погоды на 26 июня

В Украине 26 июня без осадков в большинстве областей, жара до 35° на Закарпатье, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

26 июня синоптическая ситуация в Украине еще не претерпит ощутимых изменений. Погоду без осадков в большинстве областей будет формировать поле повышенного давления и достаточно теплая воздушная масса, которая медленно распространяется с запада, но пока преобладают потоки северного направления, поэтому самую жаркую погоду ожидаем в западных и большинстве южных областей. В южной части, восточных и Винницкой областях днем за счет неустойчивости атмосферы местами рассчитываем на небольшие кратковременные дожди и грозы