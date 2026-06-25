Волна жары в Европе: более 100 млн человек подвергаются температуре выше 35°C, уже известно о десятках смертей

В Европе в четверг ожидается, что по меньшей мере 101 миллион человек столкнутся с температурой выше 35°C на фоне продолжающейся волны жары, по оценкам AFP, пишет УНН.

Ученые доказали, что периодические волны жары являются четким маркером глобального потепления, и предупреждают, что они станут более частыми, продолжительными и интенсивными.

Франция останавливает атомные реакторы

Французская электроэнергетическая компания EDF заявила, что еще два атомных реактора были остановлены, чтобы справиться с экстремальной жарой, в результате чего общее количество действующих реакторов достигло трех, на фоне того, как реки становятся слишком горячими для охлаждения станций.

Швейцария заявила, что сокращает работу своей станции в Безнау и остановит реакторы, если жара сохранится, также заявив, что речная вода, используемая для охлаждения, теперь слишком горячая.

Еще один ребенок умер во Франции

Трехлетнего ребенка нашли мертвым в автомобиле в районе Парижа, сообщил источник в полиции. Это третий ребенок, умерший при подобных обстоятельствах во время экстремальной погоды на этой неделе.

Родители нашли мальчика в "автомобиле возле своего дома", сообщил источник. Гражданская оборона сообщила, что смерть произошла в пригороде Парижа.

Десятки смертей от жары в Испании

По оценкам системы мониторинга MoMo, которая собирает ежедневную статистику смертей и сравнивает ее с историческими данными, волна жары может быть связана с 212 смертями в Испании между воскресеньем и средой.

101 миллион человек сталкиваются с температурой выше 35°C

Ожидается, что по меньшей мере 101 миллион человек в Европе подвергнутся температуре выше 35°C в четверг, включая 50 миллионов во Франции и 18 миллионов в Германии, согласно расчетам AFP.

ООН возлагает вину на загрязнение ископаемым топливом

Волна жары — это "очередная цена за загрязнение ископаемым топливом, которое сжигает нашу планету", заявил руководитель ООН по вопросам климата Саймон Стилл.

"Пока человечество не перестанет сжигать колоссальное количество угля, нефти и газа, экстремальная жара будет продолжать усиливаться", — заявил Стилл.

Франция начнет ослаблять предупреждения

Франция начнет отменять свои красные предупреждения с вечера четверга, сообщила метеорологическая служба страны Meteo France.

"В пятницу после штормовых условий в четверг вечером начинает намечаться постепенное снижение температуры вдоль Атлантического побережья", — добавило агентство.

Мэр Парижа предупреждает о росте смертности

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что в столице Франции наблюдается "увеличение смертности" из-за жары, не предоставив точных цифр.

Он сказал, что "практически все наши показатели находятся в критическом состоянии", включая вызовы скорой медицинской помощи, вызовы пожарных бригад, госпитализации в отделения неотложной помощи и смерти, сообщил он местному телевидению.

Три "вероятные" смерти от жары во Франции

Три смерти в северном регионе Франции Па-де-Кале были "вероятно" вызваны жарой, сообщили местные власти.

Среди них пожилой мужчина, который работал на улице, и двое людей, которые умерли в помещении и имели "другие заболевания", говорится в сообщении.

Протест в Брюсселе

Около 20 активистов в среду зашли в бассейн в брюссельском парке, чтобы выразить протест против отсутствия специально отведенных мест для купания на открытом воздухе в бельгийской столице, назвав это отклонением от нормы в разгар жары.

Самый жаркий день в Великобритании

В среду в Великобритании была зафиксирована самая высокая в истории температура июня, когда столбик ртути на юге Англии поднялся до 36,1°C, побив предыдущий рекорд в 35,6°C, установленный в 1976 году.

Это второй месяц подряд, когда Великобритания бьет исторические температурные рекорды, поскольку ученые предупреждают, что изменение климата делает экстремальные погодные явления, такие как волны жары, более частыми и интенсивными.

Метеорологическая служба в стране, отмечает The Guardian, продлила красный уровень предупреждения об экстремальной жаре до пятницы, температура на востоке и юго-востоке Англии достигнет 38°C.

В Германии пассажирам разрешили отменить запланированные поездки по железной дороге

В Германии железнодорожный оператор Deutsche Bahn (DB), отмечает The Guardian, предложил пассажирам, которые забронировали билеты на эти выходные, возможность бесплатно отменить свой билет.

Франция побила рекорд самой жаркой ночи

Тем временем, по данным национального метеорологического агентства, во Франции была самая жаркая ночь со среды на четверг с начала измерений в 1947 году, что побило рекорд, установленный только в начале недели.

В Британии в одном из регионов вводят временный запрет на использование садовых шлангов

В Великобритании компания South East Water объявила о временном запрете на использование садовых шлангов в графстве Кент из-за растущей нагрузки, вызванной жарой (сегодня 31°C, завтра 33°C).

Пять смертей зарегистрировано за сутки в Италии

Последняя волна жары в Италии унесла пять жизней менее чем за 24 часа, температура поднялась до 41°C на большей части страны.

Экстремальная жара также спровоцировала нагрузку на электросеть Италии. По данным RAI, повторные отключения электроэнергии привели к нарушению работы систем кондиционирования воздуха в нескольких крупных городах, включая галерею Уффици во Флоренции в среду. Руководство музеев было вынуждено ограничить количество посетителей и временно приостановить продажу билетов, поскольку системы охлаждения едва справлялись с нагрузкой.

На этой неделе температура в Германии поднимется выше 40°C

В четверг в Германии достигла пика волна жары, охватившая Европу. Несколько мероприятий на открытом воздухе отменили, а температура, как ожидается, к выходным превысит 40°C, сообщает AFP.