На дне океана ученые обнаружили загадочное захоронение с уникальной экосистемой

Фото: ScienceAlert

Норвежские исследователи обнаружили на глубине почти 2,8 километра останки кита, вокруг которых сформировалась необычная экосистема. Среди находок - кости и зубы морского млекопитающего, а также глубоководные организмы, некоторые из которых могут относиться к ранее неизвестным науке видам. Об этом сообщает ScienceAlert, передает УНН.

Детали

Во время экспедиции норвежской программы исследования морского дна MAREANO ученые обнаружили необычный участок на Арктическом срединно-океаническом хребте. Открытие сделали еще 23 апреля 2026 года с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата Ægir6000. На глубине 2777 метров исследователи заметили скопление трубчатых образований, которые резко отличались от окружающего морского дна. Сначала ученые назвали находку "странным участком", однако дальнейшее исследование показало, что под слоем осадочных пород скрыты останки крупного морского животного. Когда подводный аппарат начал отбирать пробы грунта, в воде поднялось густое черное облако. Впоследствии среди поднятых образцов исследователи обнаружили фрагменты костей и несколько зубов кита.

Специалисты Норвежского института морских исследований установили, что останки принадлежали представителю зубатых китов. В то же время определить точный вид животного, причину его гибели и время пребывания на морском дне пока не удалось.

Больше всего ученых заинтересовала экосистема, сформировавшаяся вокруг останков. Исследователи обнаружили многощетинковых червей, моллюсков, ракообразных, морских пауков и других беспозвоночных. Особое внимание привлекли черви родов Notomastus и Anobothrus. Некоторые из найденных организмов могут оказаться представителями еще не описанных наукой видов, однако для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования.

Ученые объясняют, что подобное явление известно как whale fall - падение кита. После гибели крупного морского млекопитающего его тело опускается на дно, где постепенно становится источником питательных веществ для многочисленных организмов. Сначала мягкие ткани поедают глубоководные падальщики. Впоследствии органические остатки обогащают донные отложения, а бактерии, разлагающие соединения внутри костей, создают условия для существования других организмов. Такие экосистемы могут сохраняться десятилетиями. По мнению исследователей, открытие имеет важное значение для понимания биоразнообразия океанских глубин. Подобные участки могут служить своеобразными очагами жизни и способствовать распространению глубоководных видов.

В то же время ученые предупреждают, что промышленная добыча полезных ископаемых на морском дне представляет потенциальную угрозу для таких экосистем. Поскольку останки китов часто скрыты под осадочными породами, их могут уничтожить еще до того, как ученые получат возможность их исследовать.

Напомним

В мае 2019 года в Уэльсе, что в Великобритании, после урагана с моря отступила вода, и открылся вид на затонувший лес, который был погребен под водой и песком более 4,5 тысячи лет.