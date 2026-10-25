На дні океану вчені виявили загадкове поховання з унікальною екосистемою

Фото: ScienceAlert

Норвезькі дослідники виявили на глибині майже 2,8 кілометра останки кита, навколо яких сформувалася незвичайна екосистема. Серед знахідок - кістки та зуби морського ссавця, а також глибоководні організми, деякі з яких можуть належати до раніше невідомих науці видів. Про це повідомляє ScienceAlert, передає УНН.

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Під час експедиції норвезької програми дослідження морського дна MAREANO вчені виявили незвичайну ділянку на Арктичному серединно-океанічному хребті. Відкриття зробили ще 23 квітня 2026 року за допомогою дистанційно керованого підводного апарата Ægir6000. На глибині 2777 метрів дослідники помітили скупчення трубчастих утворень, які різко відрізнялися від навколишнього морського дна. Спочатку науковці назвали знахідку "дивною ділянкою", однак подальше дослідження показало, що під шаром осадових порід приховані останки великої морської тварини. Коли підводний апарат почав відбирати проби ґрунту, у воді здійнялася густа чорна хмара. Згодом серед піднятих зразків дослідники виявили фрагменти кісток і кілька зубів кита.

Фахівці Норвезького інституту морських досліджень встановили, що рештки належали представнику зубатих китів. Водночас визначити точний вид тварини, причину її загибелі та час перебування на морському дні поки не вдалося.

Найбільше науковців зацікавила екосистема, що сформувалася навколо останків. Дослідники виявили багатощетинкових червів, молюсків, ракоподібних, морських павуків та інших безхребетних. Особливу увагу привернули черви родів Notomastus та Anobothrus. Деякі зі знайдених організмів можуть виявитися представниками ще не описаних наукою видів, однак для підтвердження цього необхідні додаткові дослідження.

Учені пояснюють, що подібне явище відоме як whale fall - падіння кита. Після загибелі великого морського ссавця його тіло опускається на дно, де поступово стає джерелом поживних речовин для численних організмів. Спочатку м'які тканини поїдають глибоководні падальники. Згодом органічні залишки збагачують донні відкладення, а бактерії, які розкладають сполуки всередині кісток, створюють умови для існування інших організмів. Такі екосистеми можуть зберігатися десятиліттями. На думку дослідників, відкриття має важливе значення для розуміння біорізноманіття океанських глибин. Подібні ділянки можуть слугувати своєрідними осередками життя та сприяти поширенню глибоководних видів.

Заразом учені попереджають, що промисловий видобуток корисних копалин із морського дна становить потенційну загрозу для таких екосистем. Через те, що останки китів часто приховані під осадовими породами, їх можуть знищити ще до того, як науковці отримають можливість їх дослідити.

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