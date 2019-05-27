Через ураган в Уельсі з моря відійшла вода та відкрила затонулий ліс

КИЇВ. 27 травня. УНН. В Уельсі, що у Великій Британії, після урагану з моря відійшла вода і розкрився вид на затонулий ліс, який був похований під водою і піском понад 4,5 тисячі років. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.