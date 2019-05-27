Через ураган в Уельсі з моря відійшла вода та відкрила затонулий ліс
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. В Уельсі, що у Великій Британії, після урагану з моря відійшла вода і розкрився вид на затонулий ліс, який був похований під водою і піском понад 4,5 тисячі років. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
Внаслідок урагану “Ханна” море оголилося та продемонструвало поклади торфу.
Під самим торфом були поховані дерева, які й опинилися на поверхні.
Скам’янілі дерев’яні залишки можна побачити між селами Борт та Ініслас у графстві Кередігіон.
Як повідомляє видання, за легендами, вважається, що ці землі колись були плодородними та саме тут стояли селища.
Як повідомляв УНН, у Китаї знайшли тисячі невідомих науці скам’янілостей, яким півмільярда років.