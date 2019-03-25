У Китаї знайшли тисячі невідомих науці скам'янілостей, яким півмільярда років

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Китаї виявлені тисячі стародавніх скам'янілостей, вік яких, за словами вчених, становить приблизно 518 млн років. Більше половини видів не були відомі науці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.