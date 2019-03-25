У Китаї знайшли тисячі невідомих науці скам'янілостей, яким півмільярда років
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Китаї виявлені тисячі стародавніх скам'янілостей, вік яких, за словами вчених, становить приблизно 518 млн років. Більше половини видів не були відомі науці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Вчені зізнаються, що вражені цією безпрецедентною знахідкою. Палеонтологи називають її однією з найважливіших за останнє сторіччя.
Знахідка вважається унікальною ще й тому, що м'які тканини виявлених доісторичних організмів, включаючи шкіру, очі і внутрішні органи, прекрасно збереглися.
Скам'янілості, в сукупності відомі як біота Цинцзян, були знайдені в китайській провінції Хубей.
В цілому було виявлено більше 20 тис. скам'янілостей. Дослідники проаналізували 4351 зразок, серед яких черв'яки, медузи, актинії і водорості.
За словами палеонтологів, більше половини виявлених видів раніше не були відомі науці. Вони стануть важливим джерелом у вивченні ранніх етапів походження живих організмів.
Результати дослідження були опубліковані в журналі Science.
Головна унікальність знахідки полягає в тому, що велика частина виявлених організмів - м'якотілі, наприклад, медузи і черви. Імовірність їх перетворення в скам'янілість незначна.
Зараз вчені документують скам'янілості і проводять нові розкопки в цьому районі, щоб з'ясувати, що з себе представляла давня екосистема і як відбувався процес скам'яніння.
Скам'янілості відносяться до кембрійського періоду, який почався 541 млн років тому. У той період життя на Землі стало значно більш різноманітним.
Нагадаємо, в ході розкопок стародавнього поховання в Китаї в місті Лоян археологи знайшли бронзовий глечик з рідиною, яка вважалася “еліксиром безсмертя”. Її вік більше 2 тисяч років.