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Китайські археологи вперше знайшли стародавній "еліксир безсмертя"

Китайські археологи вперше знайшли стародавній "еліксир безсмертя"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. В ході розкопок стародавнього поховання в Китаї в місті Лоян археологи знайшли бронзовий глечик з рідиною, яка вважалася “еліксиром безсмертя”. Її вік більше 2 тисяч років, передає УНН з посиланням на китайське агентство “Сіньхуа”.

У глечику залишилося 3,5 літрів цього напою. Лабораторна експертиза показала, що еліксир містить нітрат калію і алуніта.

“Знахідка має велике значення при вивченні древніх методик, за допомогою яких люди робили спроби досягти безсмертя”, — говорить глава Інституту об’єктів культурної спадщини та археології міста Лояна Ші Цзячжен.

Вивчивши еліксир, археологи зможуть вирішити наукові проблеми, пов’язані з хронологією та еволюцією китайської цивілізації.

Крім унікальної рідини на розкопках знайшли вироби з нефриту і міді. Вчені припускають, що все це належало представнику старокитайської знаті.

Як повідомляв УНН, вчені та розробники створили сайт з повною віртуальною реконструкцією Стародавнього Риму.

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