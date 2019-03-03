Китайські археологи вперше знайшли стародавній "еліксир безсмертя"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. В ході розкопок стародавнього поховання в Китаї в місті Лоян археологи знайшли бронзовий глечик з рідиною, яка вважалася “еліксиром безсмертя”. Її вік більше 2 тисяч років, передає УНН з посиланням на китайське агентство “Сіньхуа”.
У глечику залишилося 3,5 літрів цього напою. Лабораторна експертиза показала, що еліксир містить нітрат калію і алуніта.
“Знахідка має велике значення при вивченні древніх методик, за допомогою яких люди робили спроби досягти безсмертя”, — говорить глава Інституту об’єктів культурної спадщини та археології міста Лояна Ші Цзячжен.
Вивчивши еліксир, археологи зможуть вирішити наукові проблеми, пов’язані з хронологією та еволюцією китайської цивілізації.
Крім унікальної рідини на розкопках знайшли вироби з нефриту і міді. Вчені припускають, що все це належало представнику старокитайської знаті.
Як повідомляв УНН, вчені та розробники створили сайт з повною віртуальною реконструкцією Стародавнього Риму.