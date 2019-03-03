Китайские археологи впервые нашли древний "эликсир бессмертия"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В ходе раскопок древнего захоронения в Китае в городе Лоян археологи нашли бронзовый кувшин с жидкостью, которая считалась “эликсиром бессмертия”. Ее возраст более 2 тысяч лет, передает УНН со ссылкой на китайское агентство “Синьхуа”.
В кувшине осталось 3,5 литров этого напитка. Лабораторная экспертиза показала, что эликсир содержит нитрат калия и алунита.
“Находка имеет большое значение при изучении древних методик, с помощью которых люди предпринимали попытки достичь бессмертия”, — говорит глава Института объектов культурного наследия и археологии города Лояна Ши Цзячжэнь.
Изучив эликсир, археологи смогут решить научные проблемы, связанные с хронологией и эволюцией китайской цивилизации.
Кроме уникальной жидкости на раскопках нашли изделия из нефрита и меди. Ученые предполагают, что всё это принадлежало представителю древнекитайской знати.
Как сообщал УНН, ученые и разработчики создали сайт с полной виртуальной реконструкцией Древнего Рима.