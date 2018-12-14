Вчені та розробники створили сайт з повною віртуальною реконструкцією Стародавнього Риму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Вчені та розробники Італії завершили масштабний проект — віртуальну реконструкцію Стародавнього Риму. Тепер при наявності VR-окулярів і комп’ютера можна подивитися, яким місто було в 320 році н. е., інформує УНН з посиланням на офіційний сайт наукового проекту.
“Ми вибрали 320 рік н. е., тому що у нас найбільше інформації про цей період. Ми можемо бути максимально точними”, — розповідав цифровий археолог Бернард Фрішер нещодавно у коментарі для видання The Local.
На карті близько 7 тисяч будівель і пам’ятників, які можна оглянути з висоти пташиного польоту. Дослідити Римський форум і базиліку Максенція можна докладніше. У найближчі два-три роки розробники додадуть Колізей і Пантеон.
Віртуальну реконструкцію Риму задумали ще в 1974 році, але в той час технології не дозволяли зробити все так, як хотілося б організаторам. На розробку витратили 3 млн доларів.
Нагадуємо, нещодавно у Стокгольмі відбулося вручення Нобелівської премії 2018 року з медицини, фізики, хімії та економіки. Почесну премію вручав особисто Король Швеції Карл XVI Густав. Процес нагородження проходив у Стокгольмській філармонії. Дев’ять лауреатів найпрестижнішої у світі нагороди взяли з рук монарха дипломи та золоті медалі.