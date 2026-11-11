Як бути видимим на темних вулицях - у поліції дали поради пішоходам та водіям
Київ • УНН
Через перехід на зимовий час пішоходам радять носити флікери, а водіям — знижувати швидкість і бути уважними біля переходів.
Із переходом на зимовий час темніти починає раніше, а отже учасникам дорожнього руху варто бути особливо уважними. У темряві та за умови недостатньої видимості помітити пішохода чи вчасно зреагувати на зміну обстановки на дорозі вкрай важко - у поліції Київщини розповіли, як стати видимими та нагадали ключові правила безпеки, передає УНН.
Поради для пішоходів:
🔹 обов’язково використовуйте світлоповертальні елементи: флікери, браслети і жилети. Тут може стати у нагоді навіть звичайний ліхтарик;
🔹 переходьте дорогу виключно у встановлених для цього місцях та не відволікайтеся на ґаджети;
🔹 уникайте раптового виходу на проїзну частину.
Поради для водіїв:
🔹 завжди використовуйте ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі в умовах недостатньої видимості;
🔹 обирайте безпечну швидкість з урахуванням погодних умов та стану дорожнього покриття;
🔹 враховуйте, що на слизькому покритті гальмівний шлях автомобіля значно збільшується;
🔹 уникайте обгонів і різких маневрів;
🔹 наближаючись до пішохідних переходів, завчасно знижуйте швидкість.
У поліції наголосили, що безпека на дорозі залежить від кожного. Пішохід має зробити себе помітним, а водій — бути максимально готовим до непередбачуваної появи людей.
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