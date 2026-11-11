Як бути видимим на темних вулицях - у поліції дали поради пішоходам та водіям

Із переходом на зимовий час темніти починає раніше, а отже учасникам дорожнього руху варто бути особливо уважними. У темряві та за умови недостатньої видимості помітити пішохода чи вчасно зреагувати на зміну обстановки на дорозі вкрай важко - у поліції Київщини розповіли, як стати видимими та нагадали ключові правила безпеки, передає УНН.

Поради для пішоходів:

🔹 обов’язково використовуйте світлоповертальні елементи: флікери, браслети і жилети. Тут може стати у нагоді навіть звичайний ліхтарик;

🔹 переходьте дорогу виключно у встановлених для цього місцях та не відволікайтеся на ґаджети;

🔹 уникайте раптового виходу на проїзну частину.

Поради для водіїв:

🔹 завжди використовуйте ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі в умовах недостатньої видимості;

🔹 обирайте безпечну швидкість з урахуванням погодних умов та стану дорожнього покриття;

🔹 враховуйте, що на слизькому покритті гальмівний шлях автомобіля значно збільшується;

🔹 уникайте обгонів і різких маневрів;

🔹 наближаючись до пішохідних переходів, завчасно знижуйте швидкість.

У поліції наголосили, що безпека на дорозі залежить від кожного. Пішохід має зробити себе помітним, а водій — бути максимально готовим до непередбачуваної появи людей.

Уважність і дотримання правил дорожнього руху здатні врятувати життя - резюмували правоохоронці.

У Києві та області 31 березня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху