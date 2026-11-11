Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям

С переходом на зимнее время темнеть начинает раньше, а значит участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными. В темноте и при недостаточной видимости заметить пешехода или вовремя отреагировать на изменение обстановки на дороге крайне сложно — в полиции Киевской области рассказали, как стать заметнее, и напомнили ключевые правила безопасности, передает УНН.

Советы для пешеходов:

🔹 обязательно используйте световозвращающие элементы: фликеры, браслеты и жилеты. Здесь может пригодиться даже обычный фонарик;

🔹 переходите дорогу исключительно в установленных для этого местах и не отвлекайтесь на гаджеты;

🔹 избегайте внезапного выхода на проезжую часть.

Советы для водителей:

🔹 всегда используйте ближний свет фар или противотуманные фонари в условиях недостаточной видимости;

🔹 выбирайте безопасную скорость с учетом погодных условий и состояния дорожного покрытия;

🔹 учитывайте, что на скользком покрытии тормозной путь автомобиля значительно увеличивается;

🔹 избегайте обгонов и резких маневров;

🔹 приближаясь к пешеходным переходам, заранее снижайте скорость.

В полиции подчеркнули, что безопасность на дороге зависит от каждого. Пешеход должен сделать себя заметным, а водитель — быть максимально готовым к непредсказуемому появлению людей.

Внимательность и соблюдение правил дорожного движения способны спасти жизнь — резюмировали правоохранители.

В Киеве и области 31 марта будут действовать временные ограничения дорожного движения