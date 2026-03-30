В Киеве и области 31 марта будут действовать временные ограничения дорожного движения

31 марта 2026 года, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения - говорится в сообщении.

Граждан призывают отнестись с пониманием и учесть ограничения при планировании дня.

Напомним

30 марта и.о. премьера Болгарии Андрей Гюров прибыл в столицу с ключевыми министрами. Запланированы встречи с Владимиром Зеленским и другими должностными лицами.